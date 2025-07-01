Balıkesir 01 Temmuz Salı Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 34°C, gece ise 15°C civarında olması bekleniyor. Nem oranı %51, rüzgar hızı ise 42.1 km/sa olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 2 Temmuz Çarşamba günü gündüz sıcaklığının 30°C, gece ise 11°C civarında olması bekleniyor. 3 Temmuz Perşembe günü de benzer sıcaklıklar ve hava koşulları devam edecek.

Bu sıcak hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Gün ortasında güneş ışınlarının dik açıyla gelmesi nedeniyle, güneşe maruz kalmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Koruyucu giysiler giymek, bol su tüketmek ve hafif, terletmeyen kıyafetler tercih etmek gerekir. Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların da dikkatli olmaları ve aşırı sıcaklardan korunmaları önemlidir.

Sıcak hava koşullarının devam etmesi tarım ve hayvancılıkla uğraşanların önlem almasını gerektiriyor. Hayvanların yeterli su ve gölgelik alanlara erişimi sağlanmalı, bitkilerin sulama ihtiyaçları düzenli olarak kontrol edilmelidir. Ayrıca, orman yangınlarına karşı da dikkatli olunmalı ve gerekli tedbirler alınmalıdır.

Balıkesir'de önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Bu dönemde hem bireylerin hem de tarım ve hayvancılıkla uğraşanların gerekli önlemleri alarak sağlıklarını ve işlerini korumaları önemlidir.