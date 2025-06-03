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Balıkesir 03 Haziran Salı hava durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir 03 Haziran Salı hava durumuna göre, sabah saatlerinde sıcaklık 25°C, gece ise 13°C civarında olacak.

Balıkesir 03 Haziran Salı hava durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Balıkesir'de 3 Haziran 2025 Salı günü hava durumu parçalı bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 25°C, gece saatlerinde ise 13°C civarında olacak. 4 Haziran Çarşamba günü gündüz sıcaklığı 26°C, gece sıcaklığı 13°C olarak bekleniyor. 5 Haziran Perşembe günü de gündüz 26°C, gece 14°C sıcaklık öngörülüyor. Bu tarihlerde yağmurlu bir hava bekleniyor. 6 Haziran Cuma günü de benzer sıcaklıklar tahmin ediliyor. Gündüz 26°C, gece 14°C sıcaklıklar olacak ve yağmurlu bir hava durumu öngörülüyor. 7 Haziran Cumartesi günü yine gündüz 26°C, gece 14°C sıcaklıklar bekleniyor. Bu günde yağmurların etkili olacağı düşünülüyor.

Bu dönemde Balıkesir'de hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek. Yağışlı günler artacak. Özellikle dışarıda vakit geçirenlerin ve tarım faaliyetleriyle uğraşanların hava durumunu yakından takip etmeleri önemlidir.

Yağmurlu günlerde, özellikle 5 ve 6 Haziran tarihlerinde, yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Bu durum tarım ürünleri için faydalı olabilir. Ancak aşırı yağışlar sel riskini artırabilir. Su birikintilerinin oluşabileceği bölgelerde dikkatli olunmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır.

Yağmurlu günlerde hava sıcaklıkları gündüz saatlerinde 26°C civarında olacak. Bu da nem oranının artmasına neden olabilir. Nemden etkilenen kişiler için bu durum rahatsızlık verebilir. Nemden korunmak için hafif ve nefes alabilir giysiler tercih edilmeli, bol su içilmeli ve aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınılmalıdır.

Yağmurlu günlerde trafik koşulları olumsuz etkilenebilir. Yol yüzeyleri kayganlaşır ve görüş mesafesi azalır. Araç sürücülerinin hız limitlerine uymaları, takip mesafelerini artırmaları ve dikkatli olmaları önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
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