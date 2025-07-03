Balıkesir 03 Temmuz Perşembe Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de, 3 Temmuz 2025 Perşembe günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklıkları 31°C civarında seyredecek. Gece sıcaklıkları ise 13°C'ye düşecek. Rüzgar hızı 35 km/saat civarında olacak. Yağış ihtimali bulunmuyor. Gündoğumu saati 05:46, günbatımı saati 20:39 olarak öngörülüyor.

Hava koşullarının önümüzdeki günlerde benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 4 Temmuz Cuma günü sıcaklıklar 34°C'ye yükselecek. 5 Temmuz Cumartesi günü sıcaklık 36°C'ye ulaşması öngörülüyor. 6 Temmuz Pazar günü sıcaklıkların 39°C'ye, 7 Temmuz Pazartesi günü ise 40°C'ye çıkması tahmin ediliyor. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde bunaltıcı olabilir.

Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için dikkatli olunması önemlidir. Gün boyunca bol su tüketilmeli. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkarken, güneşten korunmak için şapka veya şemsiye kullanmak faydalı olacaktır. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaklardan daha fazla etkilendiğini unutmamak gerekir. Bu nedenle onların ihtiyaçlarına özen gösterilmelidir.

Sıcak hava koşullarına karşı alınacak önlemler arasında, klimalı veya serin ortamlarda vakit geçirmek de bulunuyor. Ağır yemeklerden kaçınılmalı ve düzenli aralıklarla serin içecekler tüketilmelidir. Aşırı sıcakların trafik ve ulaşım üzerinde etkileri olabilecektir. Seyahat planlarınızı buna göre düzenlemeniz faydalı olacaktır.

Hava koşullarının hızla değişebileceğini unutmamak önemlidir. Güncel hava durumu raporlarını düzenli olarak takip etmek gereklidir. Bu sayede ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olabilir ve gerekli önlemleri zamanında alabilirsiniz.