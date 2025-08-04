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Balıkesir 04 Ağustos Pazartesi hava durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

04 Ağustos 2025 Pazartesi günü, Balıkesir ilinde hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. İşte detaylar...

Balıkesir 04 Ağustos Pazartesi hava durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Balıkesir'de 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 32°C civarında. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 31°C olarak bekleniyor. Rüzgar kuzey yönünden saatte 25 kilometre hızla esecek. Nem oranı %43 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 5 Ağustos Salı günü hava sıcaklığının 34°C, 6 Ağustos Çarşamba günü ise 33°C civarında olması bekleniyor. Bu günlerde açık ve güneşli hava koşulları hakim olacak. Rüzgar kuzey yönünden orta şiddette esecek. Nem oranının %40-50 arasında değişmesi bekleniyor.

Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında, öğle ve öğleden sonra saatlerinde doğrudan güneş ışığından kaçınmak önemlidir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve bol su tüketmek gereklidir. Açık hava etkinliklerini sabah veya akşam serinliğinde planlamak faydalı olacaktır. Sıcaklıkların yüksek olduğu bu günlerde, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerekir. Aşırı sıcakların olumsuz etkilerinden korunmak için önlemler almak önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
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