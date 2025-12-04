Balıkesir 04 Aralık Perşembe hava durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 4 Aralık 2025 Perşembe günü hava durumu, muhtemel sağanak yağışlarla birlikte geçecek. Sıcaklık 11°C'ye kadar yükselecek. Gün boyunca hava sıcaklıkları 5°C ile 11°C arasında değişecek. Nem oranı %70 civarında olacak. Rüzgarın hızı 11.9 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:14 olarak belirlendi. Gün batımı saati ise 17:41 olarak hesaplandı.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 5 Aralık Cuma günü yer yer sağanak yağışlar etkili olacak. Hava sıcaklıkları 5°C ile 13°C arasında değişmesi öngörülüyor. 6 Aralık Cumartesi günü bulutlar artacak. Hava sıcaklıkları 7°C ile 14°C arasında seyredecek. 7 Aralık Pazar günü yer yer sağanak yağışlar devam edecek. Sıcaklık 5°C ile 11°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarındaki ani değişiklikler, sağlık risklerini artırabilir. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olan bireyler için dikkatli olunmalıdır. Mevsim geçişleri, hastalıkların artışına yol açabilir. Soğuk algınlığı, grip ve solunum yolu hastalıkları görülebilir. Bu nedenle kat kat giyinmek önemlidir. Yağmurluk bulundurmak da faydalı olacaktır. Yüksek nem oranına karşı dikkatli olmak gerekir. Gün ortasında dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Bol sıvı tüketmek sağlık açısından faydalıdır.