Balıkesir 04 Kasım Salı Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 4 Kasım 2025 Salı günü sabah saatlerinde sisli bir hava bekleniyor. Öğleden sonra hava bulutlanacak. Yer yer sağanak yağışlar görülebilir. Gündüz sıcaklık 18°C, gece ise 15°C olacak. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hafif esmesi bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler yaşanacak. 5 Kasım Çarşamba günü hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 13°C ile 15°C arasında değişecek. 6 Kasım Perşembe günü zaman zaman yağmur ve çisenti görülebilir. Sıcaklıklar 13°C ile 16°C arasında olacak. 7 Kasım Cuma günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 11°C ile 18°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarındaki ani değişikliklere dikkat etmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir yağmurluk bulundurmak da iyi bir fikir. Yüksek nem oranı nedeniyle hava daha soğuk hissedilebilir. Uygun kıyafet seçimi yapmak, sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.