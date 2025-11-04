HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Balıkesir 04 Kasım Salı Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 4 Kasım 2025 Salı günü havanın sisli geçmesi bekleniyor. Öğle saatlerinde bulutlanma artacak ve yer yer sağanak yağışlar görülecek. Hava sıcaklığı gündüz 18°C, gece ise 15°C olacak. Ardından 5 Kasım Çarşamba günü hafif yağmurlu günler başlayacak. Sıcaklıkların 13°C ile 16°C arasında değişmesi, kat kat giyinmeyi ve yağmurluk bulundurmayı gerektiriyor. Yüksek nem oranı, hissedilen soğukluğu artırabilir.

Balıkesir 04 Kasım Salı Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 4 Kasım 2025 Salı günü sabah saatlerinde sisli bir hava bekleniyor. Öğleden sonra hava bulutlanacak. Yer yer sağanak yağışlar görülebilir. Gündüz sıcaklık 18°C, gece ise 15°C olacak. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hafif esmesi bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler yaşanacak. 5 Kasım Çarşamba günü hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 13°C ile 15°C arasında değişecek. 6 Kasım Perşembe günü zaman zaman yağmur ve çisenti görülebilir. Sıcaklıklar 13°C ile 16°C arasında olacak. 7 Kasım Cuma günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 11°C ile 18°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarındaki ani değişikliklere dikkat etmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir yağmurluk bulundurmak da iyi bir fikir. Yüksek nem oranı nedeniyle hava daha soğuk hissedilebilir. Uygun kıyafet seçimi yapmak, sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kaldırımda bir vatandaşa elektrikli scooter çarptıKaldırımda bir vatandaşa elektrikli scooter çarptı
Sinop emniyetinden kaçakçılık ve uyuşturucuya eş zamanlı darbeSinop emniyetinden kaçakçılık ve uyuşturucuya eş zamanlı darbe

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıkesir'de depremler devam ediyor! AFAD duyurdu: Büyüklüğü 4.3

Balıkesir'de depremler devam ediyor! AFAD duyurdu: Büyüklüğü 4.3

Türkiye itiraz etmişti! AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Türkiye itiraz etmişti! AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Fernando Muslera'dan futbol dünyasını karıştıracak açıklama! "Bu spor o kadar da temiz değil..."

Fernando Muslera'dan futbol dünyasını karıştıracak açıklama! "Bu spor o kadar da temiz değil..."

Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! O rapor ortaya çıktı

Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! O rapor ortaya çıktı

Balıkesir'deki deprem sonrası dikkat çeken uyarı! "Sındırgı acilen taşınmalı"

Balıkesir'deki deprem sonrası dikkat çeken uyarı! "Sındırgı acilen taşınmalı"

Altın alacakları uyardı! İslam Memiş gramda 8 bin TL'yi işaret etti 'Ama önce...'

Altın alacakları uyardı! İslam Memiş gramda 8 bin TL'yi işaret etti 'Ama önce...'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.