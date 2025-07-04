Balıkesir 04 Temmuz Cuma Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 4 Temmuz 2025 Cuma günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklıkları 34°C civarında, gece sıcaklıkları ise 13°C civarında bekleniyor. Rüzgar hızı 34 km/saat olacak. Yağış ihtimali bulunmuyor. Gündoğumu saati 05:46, günbatımı saati 20:39 olarak öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 5 Temmuz Cumartesi günü sıcaklıkların 36°C'ye, 6 Temmuz Pazar günü 39°C'ye, 7 Temmuz Pazartesi günü ise 40°C'ye ulaşması tahmin ediliyor. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde bunaltıcı olabilir.

Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için dikkatli olunmalıdır. Sıcak havalarda bol su içmek önemlidir. Ayrıca, hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır ve güneş koruyucu ürünler kullanılmalıdır. Yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanlar daha hassas olabilir. Bu nedenle, bu grupların daha dikkatli olmaları ve gerekirse kapalı alanlarda kalmaları önerilir.