HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Balıkesir 04 Temmuz Cuma Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 4 Temmuz 2025 Cuma günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak.

Balıkesir 04 Temmuz Cuma Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Balıkesir'de 4 Temmuz 2025 Cuma günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklıkları 34°C civarında, gece sıcaklıkları ise 13°C civarında bekleniyor. Rüzgar hızı 34 km/saat olacak. Yağış ihtimali bulunmuyor. Gündoğumu saati 05:46, günbatımı saati 20:39 olarak öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 5 Temmuz Cumartesi günü sıcaklıkların 36°C'ye, 6 Temmuz Pazar günü 39°C'ye, 7 Temmuz Pazartesi günü ise 40°C'ye ulaşması tahmin ediliyor. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde bunaltıcı olabilir.

Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için dikkatli olunmalıdır. Sıcak havalarda bol su içmek önemlidir. Ayrıca, hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır ve güneş koruyucu ürünler kullanılmalıdır. Yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanlar daha hassas olabilir. Bu nedenle, bu grupların daha dikkatli olmaları ve gerekirse kapalı alanlarda kalmaları önerilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tarihin en büyük bataryalı iPhone'u geliyor!Tarihin en büyük bataryalı iPhone'u geliyor!
Bakan Bayraktar: Mısır ile enerji alanında iş birliklerini artırmak istiyoruzBakan Bayraktar: Mısır ile enerji alanında iş birliklerini artırmak istiyoruz

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İzmir cehennemi... Alevlerin arasında can pazarı: "Öleceksek de birlikte öleceğiz" İşte o anlar!

İzmir cehennemi... Alevlerin arasında can pazarı: "Öleceksek de birlikte öleceğiz" İşte o anlar!

Bright Osayi-Samuel'in yeni takımı belli oldu!

Bright Osayi-Samuel'in yeni takımı belli oldu!

'Altın sezonu kapandı' fırsat kaçtı derken

'Altın sezonu kapandı' fırsat kaçtı derken

Olay yaratacak iddia: ‘CHP’den ayrılıp başka partiye geçerse şaşırmayın’

Olay yaratacak iddia: ‘CHP’den ayrılıp başka partiye geçerse şaşırmayın’

Kocaeli'de çifte cinayet! Baba-oğul sokak ortasında öldürüldü

Kocaeli'de çifte cinayet! Baba-oğul sokak ortasında öldürüldü

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki mezuniyet töreninde diplomasını yırtmıştı: Doruk Dörücü gözaltına alındı

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki mezuniyet töreninde diplomasını yırtmıştı: Doruk Dörücü gözaltına alındı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.