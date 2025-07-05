Balıkesir 05 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 5 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 36°C civarında olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden, 30 km/saat hızında esecek. Nem oranı ise %40 civarında olacak. Gün doğumu saati 05:47, gün batımı saati ise 20:39 olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 6 Temmuz Pazar günü sıcaklık 39°C'ye yükselecek. 7 Temmuz Pazartesi günü ise 40°C olması bekleniyor. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde bunaltıcı olabilir.

Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için dikkatli olunmalıdır. Sıcak havalarda bol su içilmeli. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Güneş koruyucu ürünler de kullanılmalıdır. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerekir. Gerekirse serin ortamlarda vakit geçirmelidirler.