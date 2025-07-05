HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Balıkesir 05 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 5 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak.

Balıkesir 05 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Balıkesir'de 5 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 36°C civarında olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden, 30 km/saat hızında esecek. Nem oranı ise %40 civarında olacak. Gün doğumu saati 05:47, gün batımı saati ise 20:39 olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 6 Temmuz Pazar günü sıcaklık 39°C'ye yükselecek. 7 Temmuz Pazartesi günü ise 40°C olması bekleniyor. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde bunaltıcı olabilir.

Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için dikkatli olunmalıdır. Sıcak havalarda bol su içilmeli. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Güneş koruyucu ürünler de kullanılmalıdır. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerekir. Gerekirse serin ortamlarda vakit geçirmelidirler.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kırkpınar'da ikinci gün karşılaşmaları başladıKırkpınar'da ikinci gün karşılaşmaları başladı
Diyarbakır’da yaylada kalan besicilerin hayvanlarına tankerlerle su taşınıyorDiyarbakır’da yaylada kalan besicilerin hayvanlarına tankerlerle su taşınıyor

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dikkat çeken isim: Hayrettin Mermer! Futbol takımına sponsor oldu, Yavuz Ağıralioğlu’nun partisinin kurucuları arasında

Dikkat çeken isim: Hayrettin Mermer! Futbol takımına sponsor oldu, Yavuz Ağıralioğlu’nun partisinin kurucuları arasında

SGK'ya binlerce başvuru yapıldı! Emekli olanlar da radara girdi

SGK'ya binlerce başvuru yapıldı! Emekli olanlar da radara girdi

SON DAKİKA | CHP'li Belediyelere şafak operasyonu! Muhittin Böcek, Zeydan Karalar ve Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı

SON DAKİKA | CHP'li Belediyelere şafak operasyonu! Muhittin Böcek, Zeydan Karalar ve Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı

Peş peşe operasyonlar sonrası Mansur Yavaş'tan ilk açıklama!

Peş peşe operasyonlar sonrası Mansur Yavaş'tan ilk açıklama!

Ödemiş'ten acı haber geldi! Yangında yaralanmıştı

Ödemiş'ten acı haber geldi! Yangında yaralanmıştı

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara Dervişoğlu'ndan sert tepki! "Patron çıldırmış..."

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara Dervişoğlu'ndan sert tepki! "Patron çıldırmış..."

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.