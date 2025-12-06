HABER

Balıkesir 06 Aralık Cumartesi Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 6 Aralık 2025 Cumartesi günü hafif yağmurlu ve ılıman hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıklar 13°C ile 17°C arasında değişirken, gece 8°C ile 9°C seviyelerine düşecek. Önümüzdeki günlerde ise 7 Aralık'ta orta şiddetli yağmurlar etkili olacak. Hava koşullarında ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmakta fayda var. Açık hava etkinlikleri için yağış ihtimaline dikkat edilmeli ve uygun giyinilmelidir.

Doğukan Akbayır

Balıkesir'de 6 Aralık 2025 Cumartesi günü hava durumu hafif yağmurlu ve ılıman olacak. Gündüz sıcaklık 13°C ile 17°C arasında değişecek. Gece saatlerinde sıcaklık 8°C ile 9°C arasında seyredecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgarın hızı saatte 4 km ile 14 km arasında esmesi bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik olmayacak. 7 Aralık Pazar günü orta şiddetli yağmurlar etkili olacak. Sıcaklıklar 9°C ile 13°C arasında değişecek. 8 Aralık Pazartesi günü alçak bulutlar hakim olacak. Bu gün sıcaklıklar 6°C ile 12°C arasında seyredecek. 9 Aralık Salı günü ise bulutlu ve güneşli hava bekleniyor. Sıcaklıkların 4°C ile 10°C arasında olacağı öngörülüyor.

Hava koşullarının değişken olduğunu göz önünde bulundurun. Planlarınızı yaparken esnek olmanız faydalı olacak. Açık hava etkinlikleri planlıyorsanız, yağış ihtimaline karşı hazırlıklı olun. Sıcaklıklar akşam ve sabah saatlerinde düşebilir. Bu saatlerde uygun giyinmek önemlidir. Yüksek nem oranı nedeniyle sabah saatlerinde sisli koşullar oluşabilir. Bu sebeple trafikte dikkatli olmalısınız. Rüzgarın hızı artabileceği günlerde açık alanlarda güvenlik önlemleri alın. Hava koşullarını düzenli olarak takip etmekte yarar var. Ani değişikliklere karşı hazırlıklı olun.

