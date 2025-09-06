HABER

Balıkesir 06 Eylül Cumartesi Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 6 Eylül 2025 Cumartesi günü hava durumu, gündüz saatlerinde 27°C, gece saatlerinde ise 16°C olacak.

Doğukan Akbayır

Balıkesir'de 6 Eylül 2025 Cumartesi günü hava durumu, gündüz saatlerinde 27°C, gece saatlerinde ise 16°C olacak. Hava genellikle açık ve güneşli. Rüzgar güneydoğu yönünden, saatte yaklaşık 19 kilometre hızla esecek. Nem oranı %63 civarında seyredecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişkenlik göstermesi bekleniyor. Cumartesi günü için yağış ihtimali bulunuyor. Açık hava etkinlikleri planlayanlar yanlarında yağmurluk veya şemsiye bulundurmalıdır. Rüzgarın hızının artması durumunda açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Rüzgarla devrilebilecek nesnelerden uzak durmak önemlidir. Sıcaklık gündüzleri 26-27°C, geceleri ise 15-16°C civarında olacak. Gündüzleri hafif ve rahat kıyafetler tercih edilmelidir. Akşamları serinlikten korunmak için yanınızda ceket veya hırka bulundurmanız önerilir.

Eylül ayı boyunca Balıkesir'de hava sıcaklıkları genellikle 25-30°C arasında değişiyor. Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek ve ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabileceğinden, yanınızda ekstra bir kat giysi bulundurmak faydalı olacaktır. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek de planlarınızı buna göre yapmanıza yardımcı olur.

