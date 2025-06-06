Balıkesir 06 Haziran Cuma Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 6 Haziran 2025 Cuma günü hava durumu şu şekildedir. Gündüz sıcaklık 26°C, gece ise 14°C civarında olacak. Hava yağmurlu geçecektir. Haziran ayının ortalama sıcaklıkları gündüz 22.2°C, gece 16.3°C civarındadır.

Önümüzdeki günlerde, 7 ve 8 Haziran tarihlerinde de benzer hava koşulları beklenmektedir. Gündüz sıcaklıkları 26°C civarında kalacak. Gece sıcaklıkları ise 14-15°C arasında olacak ve yağmurlu günler devam edecektir. Haziran ayının ortalama nem oranı %56'dır. Bu ayda yağmurlu gün sayısı 4'tür.

Bu hava koşulları altında açık hava etkinlikleri planlayanların yağmura karşı hazırlıklı olmaları önemlidir. Nem oranının yüksek olması nedeniyle alerjik reaksiyonlara karşı dikkatli olunmalıdır. Gerekli önlemler alınmalıdır.