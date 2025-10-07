Balıkesir 07 Ekim Salı Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 7 Ekim 2025 Salı günü hava durumu hafif yağmurlu ve serin olacak. Sıcaklıklar en düşük 13.2°C, en yüksek ise 18.4°C civarında seyredecek. Nem oranı %70 ile %94 arasında değişecek. Rüzgar hızı 2.8 km/s ile 13 km/s arasında olacak. Gün doğumu saat 07:09, gün batımı 18:40 olarak öngörülüyor.

İlerleyen günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 8 Ekim Çarşamba günü orta şiddetli yağmurlar görülecek. Sıcaklıkların 13°C ile 15°C arasında olması tahmin ediliyor. 9 Ekim Perşembe günü hafif yağmurlar yağacak. Sıcaklıkların 12°C ile 15°C arasında olacağı düşünülüyor. 10 Ekim Cuma günü hava açık olacak. Sıcaklıklar 8°C ile 20°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarının serin ve yağmurlu olacağı dikkate alınmalı. Açık hava etkinlikleri planlayanların uygun giyim ve hazırlık yapması önemlidir. Sıcaklıkların düşmesi nedeniyle sabah ve akşam saatlerinde kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Ani ısı değişimlerine karşı vücut direncini artırmak için bu önlemler alınmalıdır. Yağmurlu günlerde su geçirmeyen ayakkabılar ve su geçirmez dış giyim tercih edilmelidir. Bu şekilde ıslanmaktan korunmak mümkündür.

Yağışların yol koşullarını olumsuz etkileyebileceği unutulmamalıdır. Araç kullanırken dikkatli olunmalı, trafik kurallarına özen gösterilmelidir. Hava koşullarının değişken olabileceği akılda tutulmalı. Güncel hava durumu raporlarını düzenli olarak takip etmek faydalı olacaktır. Böylece planlar en iyi şekilde yapılabilir. Olası olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak mümkündür.