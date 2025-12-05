Marmaris’te 3 tekne karaya oturdu

Marmaris ilçesinde dün gece başlayan sağanak yağış ve fırtına sabah saatlerinden itibaren etkisini artırırken, vatandaşlar zaman zaman zor anlar yaşadı. Bazı ağaçlar fırtına sebebiyle yollara devrilirken, sabah saatlerinde de Türk bayraklı 3 tekne Hisarönü Körfezi İnbükü Koyu’nda karaya oturdu. Ağır hava şartları nedeniyle sürüklenen Granitsa, Kastabos ve Wiseone isimli 3 gezinti teknesinde inceleme gerçekleştiren ekipler, tekne personellerinde herhangi bir sağlık sorununun olmadığını belirlerken, yardım taleplerinin olmadığını tespit etti. Ayrıca yapılan incelemelerde teknelerden kaynaklı bir deniz kirliliğine de rastlanmazken karaya oturan teknelerin hava şartlarının iyileşmesinin ardından bulundukları yerden kurtarılacağı bilgisine ulaşıldı.Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır