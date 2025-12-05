HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Marmaris’te 3 tekne karaya oturdu

Muğla’nın Marmaris ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına sebebiyle 3 tekne karaya oturdu.

Marmaris’te 3 tekne karaya oturdu

Marmaris ilçesinde dün gece başlayan sağanak yağış ve fırtına sabah saatlerinden itibaren etkisini artırırken, vatandaşlar zaman zaman zor anlar yaşadı. Bazı ağaçlar fırtına sebebiyle yollara devrilirken, sabah saatlerinde de Türk bayraklı 3 tekne Hisarönü Körfezi İnbükü Koyu’nda karaya oturdu. Ağır hava şartları nedeniyle sürüklenen Granitsa, Kastabos ve Wiseone isimli 3 gezinti teknesinde inceleme gerçekleştiren ekipler, tekne personellerinde herhangi bir sağlık sorununun olmadığını belirlerken, yardım taleplerinin olmadığını tespit etti. Ayrıca yapılan incelemelerde teknelerden kaynaklı bir deniz kirliliğine de rastlanmazken karaya oturan teknelerin hava şartlarının iyileşmesinin ardından bulundukları yerden kurtarılacağı bilgisine ulaşıldı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Adliye skandalında yeni perde! Kayınvalideden çarpıcı iddia: "Tehdit ediliyordu"Adliye skandalında yeni perde! Kayınvalideden çarpıcı iddia: "Tehdit ediliyordu"
'Öldüren diş çekimi' "Kendimi kullanılmış hissediyorum"'Öldüren diş çekimi' "Kendimi kullanılmış hissediyorum"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Marmaris
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump arabuluculuk yaptı, yıllardır savaşan iki ülke barışa imza attı

Trump arabuluculuk yaptı, yıllardır savaşan iki ülke barışa imza attı

Adliye soygununda yakalanan zanlıyı o çetenin avukatı savunacak!

Adliye soygununda yakalanan zanlıyı o çetenin avukatı savunacak!

Caner Erkin'e yine tarihe geçecek ceza! Men edilmekten maç oynayamaz hale geldi

Caner Erkin'e yine tarihe geçecek ceza! Men edilmekten maç oynayamaz hale geldi

Eurovision'da İsrail boykotu! O ülkeler yarışmadan çekildi

Eurovision'da İsrail boykotu! O ülkeler yarışmadan çekildi

Vergi teklifi Meclis'ten geçti: İşte madde madde yeni düzenleme

Vergi teklifi Meclis'ten geçti: İşte madde madde yeni düzenleme

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için 'ilk' olacak! Bakan duyurdu

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için 'ilk' olacak! Bakan duyurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.