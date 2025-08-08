Balıkesir 08 Ağustos Cuma Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 8 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu, sıcaklıkların 33°C civarında olacağı, parçalı ve az bulutlu bir günün yaşanacağı tahmin edilmektedir. Bu sıcaklık, bölgenin Ağustos ayı ortalama değerleriyle uyumludur.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi beklenmektedir. 9 Ağustos Cumartesi günü sıcaklığın 34°C, 10 Ağustos Pazar günü ise 30°C civarında olması öngörülmektedir. Bu dönemde hava genellikle açık ve güneşli olacaktır. Yağış ihtimali düşük kalacaktır.

Böylesi sıcak ve güneşli günlerde, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecek kişilerin güneş ışınlarından korunması önemlidir. Şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanmak, zararlı etkilerden korunmaya yardımcı olacaktır. Ayrıca, bol su tüketimi önemlidir. Hafif, terletmeyen kıyafetler tercih etmek, vücut ısısını dengede tutmaya katkı sağlar. Sıcak havalarda, hassas grupların daha dikkatli olması sağlık açısından faydalıdır.

Sıcak olan bu günlerde, açık hava etkinliklerinin sabah veya akşam serinliğinde planlanması akıllıca olacaktır. Güneşin dik açıyla vurduğu öğle saatlerinden kaçınmak gereklidir. Ayrıca, aşırı sıcakların etkilerinden korunmak için hava durumunu düzenli olarak takip etmek ve gerekli önlemleri almak önemlidir.