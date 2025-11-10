Balıkesir 10 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 10 Kasım 2025 Pazartesi günü hava durumu sabah saatlerinde 23°C olacak. Gece ise sıcaklık 13°C olarak tahmin edilmektedir. Gün boyunca hava sıcaklığının 16°C civarında olması bekleniyor. Nem oranı %73 düzeyinde. Rüzgar hızı 11 km/saat olarak öngörülüyor. Rüzgar güney yönünden esecek. Bu koşullar açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunmaktadır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler olabilir. 11 Kasım Salı günü sabah sıcaklık 21°C, gece ise 13°C olacak. 12 Kasım Çarşamba günü sabah 17°C, gece 11°C olarak bekleniyor. 13 Kasım Perşembe günü sabah 16°C, gece 11°C sıcaklıklar öngörülüyor. Bu tarihlerde hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor. Ayrıca, nem oranlarının artacağı tahmin edilmektedir. Bu nedenle, sabah ve akşam saatlerinde kalın giyinmek faydalı olacaktır.

Mevsim geçişleri sırasında ani hava değişimleri gözlemlenir. Bu durum, soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıkların artmasına neden olabilir. Bu dönemde bağışıklık sistemini güçlendirmek önemlidir. Dengeli beslenmeye özen göstermek gerekir. Bol su içmek de oldukça faydalıdır. Düzenli uyku almak sağlıklı kalmaya yardımcı olur. Ayrıca, kalabalık ortamlardan kaçınmak önemlidir. Hava koşullarına uygun giyinmek de hastalıklardan korunmada etkili olacaktır. Yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olan bireyler dikkatli olmalıdır.

Sonuç olarak, 10 Kasım Pazartesi günü hava koşulları Balıkesir'de uygun görünmektedir. Ancak, önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor. Nem oranlarının artması da olasıdır. Bu nedenle, hava koşullarına uygun giyinilmesi ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için önlemlerin alınması önemlidir. Bu şekilde sağlıklı bir hafta geçirilebilir.