Balıkesir, 10 Kasım’da Ata’sını andı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Cumhuriyet’imizin kurucusu, Milli Mücadele’nin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 87. Yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törende Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı. Törende saat 9’u 5 geçe sirenlerin çalmasıyla hayat durdu, vatandaşlar saygı duruşuna geçti.

Balıkesir, 10 Kasım’da Ata’sını andı

Balıkesir’de 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü etkinlikleri çerçevesinde Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Törene, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın yanı sıra Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Garnizon Komutanı Hv. Plt. Tuğg. Gökhan Gürakar, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Vali Yardımcıları, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin il başkanları, protokol üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Balıkesir Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı çelenkleri sırasıyla Atatürk Anıtı’na konuldu.
Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende, saatler 09.05’i gösterdiğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı okundu ve Türk Bayrağı göndere çekildikten sonra yarıya indirildi. Sirenin çalmasıyla Kuvayımilliye’nin başşehri Balıkesir’de hayat durdu. Yolda bulunan sürücüler araçlarından inerek saygı duruşuna geçip Ata’yı andı. Balıkesirli vatandaşlar her yıl 10 Kasım’da olduğu gibi bu yıl da Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e olan bağlılığını ve sevgisini gösterdi.
Başkan Akın, çelenk töreninin ardından Balıkesir Valiliği tarafından düzenlenen Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü Anma Günü programına ve CHP Balıkesir İl Başkanlığının düzenlediği "Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar" konseri ile "Kısa Film Gösterimi" etkinliğine katıldı.

Kaynak: İHA

