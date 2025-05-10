Balıkesir 10 Mayıs Cumartesi hava durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de, 10 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava durumu yerel kaynaklara göre orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışlı olacak. Gündüz sıcaklıkları 14.7°C ile 19.8°C arasında, gece sıcaklıkları ise 10.0°C civarında tahmin ediliyor. Nem oranı %70 seviyelerinde. Rüzgar hızı 19.1 km/saat olarak bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 11 Mayıs Pazar günü ara ara şiddetli yağmurlar bekleniyor. 12 Mayıs Pazartesi günü de aynı şekilde ara ara şiddetli yağmurlar görülecek. Gündüz sıcaklıkları 15.5°C ile 20.7°C arasında, gece sıcaklıkları 9.8°C ile 10.6°C arasında değişecek. Nem oranı %64 ile %68 arasında olacak. Rüzgar hızı 18.7 km/saat ile 19.8 km/saat arasında tahmin ediliyor.

Bu dönemde yağışların yoğun olması nedeniyle açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu yakından takip etmeleri önemlidir. Yağışlar yol koşullarını olumsuz etkileyebilir. Sürücülerin dikkatli olmaları ve hız limitlerine uymaları gerekmektedir. Evlerde, özellikle bodrum katlarında su baskınlarına karşı önlemler alınmalıdır. Su tahliye sistemlerinin düzgün çalıştığından emin olunmalıdır. Tarım sektöründe çalışanların, yağışların bitkiler üzerindeki etkilerini izlemeleri faydalı olacaktır.

Balıkesir'de önümüzdeki günlerde yağışların yoğun olması bekleniyor. Bu nedenle vatandaşların hava durumunu düzenli olarak kontrol etmeleri önemlidir. Gerekli önlemleri almaları da önem taşımaktadır.