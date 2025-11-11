Balıkesir 11 Kasım Salı hava durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 11 Kasım 2025 Salı günü hava koşulları hafif sağanak yağmurlu olarak beklenmektedir. Sıcaklıklar 13.3°C ile 21.4°C arasında değişecektir. Nem oranı %80 civarında öngörülmektedir. Rüzgar hızı ise 3.3 km/saat seviyelerinde olacaktır. Gün doğumu saati 07:48, gün batımı ise 17:56 olarak hesaplanmıştır.

12 Kasım Çarşamba günü hava koşullarının hafif çiseleyen yağmurlu olması beklenmektedir. Sıcaklıklar 6.7°C ile 11.8°C arasında değişecektir. Nem oranı yine %80 civarındadır. Rüzgar hızı 13 km/saat seviyelerinde seyredecektir. Gün doğumu saati 07:48, gün batımı ise 17:54'tir.

13 Kasım Perşembe günü kısmen güneşli bir hava beklenmektedir. Sıcaklıklar 5°C ile 14°C arasında değişecektir. Nem oranı %80 civarında kalacaktır. Rüzgar hızı 3.3 km/saat seviyelerinde olacaktır. Gün doğumu saati 07:52, gün batımı ise 17:54 olarak belirlenmiştir.

14 Kasım Cuma günü hava koşullarının hafif yağmurlu olması öngörülmektedir. Sıcaklıklar 10.3°C ile 12°C arasında değişecektir. Nem oranı %94 civarında olacaktır. Rüzgar hızı yine 3.3 km/saat seviyelerinde seyredecektir. Gün doğumu saati 07:52, gün batımı ise 17:54'tür.

Bu dönemde yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler tercih edilmelidir. Ayrıca uygun ayakkabılar giyilmelidir. Sıcaklıkların düştüğü günlerde kat kat giyinmek önemlidir. Bu, vücut ısısını korumayı sağlar. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın etkisini azaltacak bölgelerde vakit geçirmek önerilmektedir.