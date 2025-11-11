HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Balıkesir 11 Kasım Salı hava durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 11 Kasım 2025 Salı günü hava koşulları hafif sağanak yağmurlu olarak bekleniyor. Sıcaklık 13.3°C ile 21.4°C arasında değişirken, nem oranı %80 seviyelerinde olacak. 12 Kasım'da çiseleyen yağmur, 6.7°C ile 11.8°C sıcaklık ve %80 nem ile görülecek. Üç gün sonra kısmen güneşli, ardından hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Yazlıklarda dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve kat kat giyinmek önemli. Rüzgarlı günlerde tedbir almak gerekecek. İşte detaylar...

Balıkesir 11 Kasım Salı hava durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 11 Kasım 2025 Salı günü hava koşulları hafif sağanak yağmurlu olarak beklenmektedir. Sıcaklıklar 13.3°C ile 21.4°C arasında değişecektir. Nem oranı %80 civarında öngörülmektedir. Rüzgar hızı ise 3.3 km/saat seviyelerinde olacaktır. Gün doğumu saati 07:48, gün batımı ise 17:56 olarak hesaplanmıştır.

12 Kasım Çarşamba günü hava koşullarının hafif çiseleyen yağmurlu olması beklenmektedir. Sıcaklıklar 6.7°C ile 11.8°C arasında değişecektir. Nem oranı yine %80 civarındadır. Rüzgar hızı 13 km/saat seviyelerinde seyredecektir. Gün doğumu saati 07:48, gün batımı ise 17:54'tir.

13 Kasım Perşembe günü kısmen güneşli bir hava beklenmektedir. Sıcaklıklar 5°C ile 14°C arasında değişecektir. Nem oranı %80 civarında kalacaktır. Rüzgar hızı 3.3 km/saat seviyelerinde olacaktır. Gün doğumu saati 07:52, gün batımı ise 17:54 olarak belirlenmiştir.

14 Kasım Cuma günü hava koşullarının hafif yağmurlu olması öngörülmektedir. Sıcaklıklar 10.3°C ile 12°C arasında değişecektir. Nem oranı %94 civarında olacaktır. Rüzgar hızı yine 3.3 km/saat seviyelerinde seyredecektir. Gün doğumu saati 07:52, gün batımı ise 17:54'tür.

Bu dönemde yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler tercih edilmelidir. Ayrıca uygun ayakkabılar giyilmelidir. Sıcaklıkların düştüğü günlerde kat kat giyinmek önemlidir. Bu, vücut ısısını korumayı sağlar. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın etkisini azaltacak bölgelerde vakit geçirmek önerilmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bahçeli'den gündem yaratacak 'Cumhur İttifakı' mesajıBahçeli'den gündem yaratacak 'Cumhur İttifakı' mesajı
Metrobüs durağında insan trafiği!Metrobüs durağında insan trafiği!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıkesir'deki 4.9'luk deprem sonrası çarpıcı açıklama

Balıkesir'deki 4.9'luk deprem sonrası çarpıcı açıklama

10 Kasım paylaşımları sosyal medyayı ayağa kaldırdı

10 Kasım paylaşımları sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Beşiktaş ve Galatasaray'dan bahis oynayan futbolcular var! Necip Uysal, Ersin Destanoğlu, Eren Elmalı ve Metehan Baltacı... Oyuncuları kaç maç ceza bekliyor? İşte o kural!

Beşiktaş ve Galatasaray'dan bahis oynayan futbolcular var! Necip Uysal, Ersin Destanoğlu, Eren Elmalı ve Metehan Baltacı... Oyuncuları kaç maç ceza bekliyor? İşte o kural!

30 yıl sonra çocukluk aşkıyla sevgili oldu! Dudak dudağa poz

30 yıl sonra çocukluk aşkıyla sevgili oldu! Dudak dudağa poz

İslam Memiş'ten altın çıkışı! 'Tam olarak bitmedi' Bu hafta için fiyat verdi

İslam Memiş'ten altın çıkışı! 'Tam olarak bitmedi' Bu hafta için fiyat verdi

Fiyatı 7 aydır 10 TL 'Sudan ucuz' Durumu türkü söyleyerek anlattı

Fiyatı 7 aydır 10 TL 'Sudan ucuz' Durumu türkü söyleyerek anlattı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.