Darende’de kar alarmı

Malatya’nın Darende ilçesinde özellikle yüksek kesimlerde etkisini artıran yoğun kar yağışı nedeniyle Darende Belediyesi ekipleri teyakkuza geçti.Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, kar yağışı nedeniyle belediye ekiplerinin hazır olduğunu belirterek, vatandaşlara tedbirli olmaları çağrısında bulundu.

Malatya’nın Darende ilçesinde özellikle yüksek kesimlerde etkisini artıran yoğun kar yağışı nedeniyle Darende Belediyesi ekipleri teyakkuza geçti.

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, kar yağışı nedeniyle belediye ekiplerinin hazır olduğunu belirterek, vatandaşlara tedbirli olmaları çağrısında bulundu. Başkan Bozkurt, "İlçemizin özellikle yüksek kesimlerinde etkisini göstermeye başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle, Darende Belediyesi ekipleri olarak 7/24 teyakkuz halinde olduğumuzu belirtmek isterim. Karla mücadeleyi kolaylaştırmak adına tüm hemşehrilerimizi tedbirli olmaya davet ediyorum" dedi.
Belediye ekiplerinin kar yağışı süresince yolların açık tutulması ve muhtemel ulaşım aksaklıklarının önlenmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

