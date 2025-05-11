Balıkesir 11 Mayıs Pazar Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 11 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu, gün boyunca açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 21°C civarında, gece sıcaklıkları ise 10°C civarında öngörülmektedir. Nem oranı %62 civarındadır. Yağış beklenmemektedir.

12 Mayıs Pazartesi günü hava bulutlu olacaktır. Aralıklı yağmurlar görülebilir. Sıcaklıklar gündüz 22°C, gece 10°C civarında olacaktır. 13 Mayıs Salı günü hava daha açık olacak. Gündüz sıcaklıkları 23°C, gece sıcaklıkları 11°C civarında seyredecektir. 14 Mayıs Çarşamba günü hava yine açık olacak. Gündüz sıcaklıkları 23°C, gece sıcaklıkları 11°C civarında kalacaktır.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmamak önemlidir. Özellikle yağmurlu günlerde, yanınıza şemsiye veya yağmurluk almak faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı kat kat giyinmek pratik olacaktır. Gerektiğinde katları çıkarıp giymek de önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, planlarınızı ve hazırlıklarınızı güncel tutmanıza yardımcı olacaktır. Bu, olası sürprizlere karşı hazırlıklı olmanıza katkıda bulunur.