Balıkesir 12 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 12 Kasım 2025 Çarşamba günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 16°C civarında seyredecek. Gün boyunca sıcaklık 6°C ile 16°C arasında değişecek. Nem oranı %80 civarında tahmin ediliyor. Rüzgar hızı ise 13 km/saat olarak öngörülüyor. Gün doğumu saati 07:48'dir. Gün batımı 17:54 olarak hesaplanmıştır.

Önümüzdeki günlerdeki hava durumu değerlendirildiğinde 13 Kasım Perşembe günü sıcaklığın 15°C olacağı görülüyor. 14 Kasım Cuma günü sıcaklık 14°C civarında kalacak. 15 Kasım Cumartesi günü de sıcaklık 14°C olarak tahmin ediliyor. Bu günlerde hava genellikle güneşli ve parçalı bulutlu olacak.

Bu dönemde hava koşulları sabah ve akşam saatlerinde serin olacaktır. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir mont bulundurmak iyi bir seçenek olabilir. Ayrıca sabah ve akşam saatlerinde nem oranı yüksek olabilir. Nemden korunmak için uygun kıyafetler tercih edebilirsiniz. Rüzgar hızı 13 km/saat civarında olacaktır. Hafif rüzgarlara karşı hazırlıklı olmakta fayda var.