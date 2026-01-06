HABER

Kar yeniden kapıya dayandı: Hava 10 derece birden soğuyor! 50 kentte kar alarmı

Yeni yıla kar yağışı ile giren illerden biri olan İstanbul'a kar yeniden geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre perşembe günü hava sıcaklıklarının azalması, cuma günü ise İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olması bekleniyor. AKOM, hava sıcaklıklarının 10 derece birden düşerek kış değerlerine gerileyeceğine karşı uyarıda bulundu. Cuma gününden itibaren İstanbul'un yanı sıra 50 ilde kar yağışı yeniden bekleniyor.

Kar yeniden kapıya dayandı: Hava 10 derece birden soğuyor! 50 kentte kar alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, Marmara’nın batısı, Kıyı Ege ile Bursa çevreleri, Balıkesir'in kuzey ve batı, Bolu, Karabük ve Kastamonu'nun güney kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, geçeceği tahmin ediliyor.

İç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığının, Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, Trakya ile Kıyı Ege’de güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA, DON ÇIĞ TEHLİKESİ

Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

KAR GERİ GELİYOR

MGM'nin hava durumu raporuna göre perşembe gününden itibaren yurdu soğuk havanın etkisi altına alması öngörülürken cuma günü ise 50 ilde kar yağışı bekleniyor.

AKOM UYARDI

AKOM, hava sıcaklıklarının 10 derece birden düşeceğini belirterek uyarıda bulundu. Yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:

"Çarşamba gününe kadar hafif yerel yağışlar dışında ciddi bir hava olayı yaşanması beklenmezken sıcaklıkların 15–17°C aralığında bahar değerlerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Perşembe günü itibariyle sıcaklıkların tekrardan 8–10°C birden azalarak kış değerlerine gerileyeceği, beraberinde kuvvetli fırtına ile birlikte sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor."

50 İLDE KAR YAĞIŞI

50 İLDE KAR YAĞIŞI

MGM'nin cuma günü için hazırladığı haritalı hava durumu raporuna göre 50 şehirde kar yağışı bekleniyor.

İşte kar yağışı beklenen iller:

Düzce, Bilecik , Bursa , Kütahya , Uşak, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Adıyaman, Malatya, Kilis, Gaziantep, Kahramanmaraş, Sivas, Tokat, Amasya, Kayseri, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Çorum, Kastamonu, Çankırı, Karabük, Bolu, Ankara, Konya, Karaman, Yozgat, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Van, Hakkari, Şırnak, Siirt, Bitlis, Muş, Erzurum, Artvin, Bayburt, Bingöl, Batman, Diyarbakır, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Gümüşhane.

