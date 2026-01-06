Ünlü isimlerin uyuşturucu partisi düzenlediği yer ifşa oldu! VIP odaları bile var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni bir dalga operasyon düzenlendi. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul ili başta olmak İzmir, Denizli, Muğla dahil 4 ilde "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak, Uyuşturucu Kullanılmasını Kolaylaştırmak ve Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlarını işlediği değerlendirilen 26 şüpheliye yönelik gözaltı kararı çıkarıldı.

ÜNLÜ İSİMLERİN MENAJERİ DE LİSTEDEYDİ

Operasyon kapsamında şüphelilerden 24'ü gözaltına alındı. 1 şüphelinin yurt dışında olduğu ve 1 şüphelinin ise başka suçtan tutuklu bulunduğu öğrenildi. Ünlü sanatçılar Gülşen, Hadise, Deniz Seki, Linet, Aşkın Nur Yengi gibi çok sayıda ünlü sanatçının menajerliğini üstlenen Haluk Şentürk, ünlü şarkıcı Alya Şahinler, Türkiye Karate şampiyonu ve Avrupa üçüncülüğü bulunan Gözde Anuk, fenomenler Berna Arıcı, model Duygu Açıksöz, Özge Bitmez, şarkıcı Nevin Şimşek'in de olduğu 24 şüpheli gözaltına alındı.

ÜNLÜ İSİMLERİN UYUŞTURUCU PARTİSİ DÜZENLEDİĞİ YER

Soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller doğrultusunda Bebek'te bulunan Bebek Otel'in uyuşturucu ve fuhuş partilerinde kritik bir öneme sahip olduğu ortaya çıktı.

Gözaltına alınan isimler arasında Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım, işletmecisi Arif Altunbulak'ın da yer aldığı öğrenildi. Sabah'ta yer alan bilgilere göre, Bebek Otel'de aralarında çok ünlü isimlerin uyuşturucu partilerini düzenlediği yerlerin başında geliyordu.

CEP TELEFONU DA, YAŞANALARI ANLATMAK DA YASAK

İddialara göre, uyuşturucu partilerinin yapıldığı diğer ünlü mekanlar gibi burada da gizliliğe çok özen gösteriliyordu. İçeriye gelen isimler cep telefonlarını girişte teslim ediyor ve öyle çıkabiliyor. İçeriden sosyal medyadan paylaşım yapmanın ve içerde neler yaşandığının 3'üncü kişilere anlatılması ise yasak.

Bu yasağın delinmesi durumunda ise, bu yasağı delen kişi yada kişilerin bir daha bu işletmeye ve bağlı diğer işletmelere girmesi yasaklanıyor. Bu işletmeler arasında Yıldırım'la bağlantılı Club House, Very Stay House ve Bodrum Cennet Koyu'ndaki Bobo By The Stay Hotel'in de bulunduğu öğrenildi.

İKİ İSME VIP ODA

Bebek Otel'in müdavimleri arasında geçtiğimiz haftalarda fuhuş ve uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan FLO ayakkabılarının sahibi Mahmut Ziylan ve firari Kasım Garipoğlu'nun ekürisi firari iş adamı Burak Ateş'in de yer aldığı çok sayıda isim bulunuyor.

Öyle ki Ziylan ve Ateş'in Bebek Otel'de özel VIP odalara sahip oldukları da edinilen bilgiler arasında yer aldı. Bu odalarda uyuşturucu ve fuhuş eylemlerinde bulunulduğu iddia edilirken, Bebek Otel'e gelen kadınlardan ve fuhuş için kadın temin eden kişilerden hesap alınmadığı da öğrenildi.

KAPATMA KARARI ALINMIŞTI AMA...

Bebek Otel'le ilgili en dikkat çekici bilgilerden biri ise geçtiğimiz yılbaşından önce 1 ay süreyle hakkında kapatma kararı olmasına rağmen yılbaşından bir gün önce yürütmeyi durdurma kararı alarak tekrar faaliyete geçmesi oldu.

Bilindiği üzere geçtiğimiz yaz döneminde de Turizm Bakanlığı'nca Bebek Otel'in eklentileriyle ilgili yıkım kararı alınmış ancak bu karar da sahibi Muzaffer Yıldırım tarafından başvurularak yürütmeyi durdurma kararıyla delinmişti. İşte bu yıkılması gereken eklentilerin olduğu teras ve bazı bölümlerin uyuşturucu ve fuhuşa yönelik partilerin yapıldığı yerler olduğu belirlendi.

GÖZALTI LİSTESİ...

Soruşturmada gözaltına alınanların tam listesi ise şu şekilde: Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım, işletmecisi Arif Altunbulak, Kızılcık Şerbeti isimli dizinin başrol oyuncularından Doğukan Güngör, sosyal medya fenomeni Burak Altundağ, ünlü şarkıcı Alya Şahinler, Türkiye Karate şampiyonu ve Avrupa üçüncülüğü bulunan Gözde Anuk, ünlü menajer Haluk Şentürk, fenomenler Berna Arıcı, Spiker Ece Cerenbeli, modacı Saniye Deniz, model Merve Uslu, modacı Gülsüm Bayrak, Gizem Özköroğlu, Merve Eryiğit, Model Binnur Buse Alper, Sevgi Taşdan, Sedef Selen Atmaca, modacı Lerna Elmas, Ceren Yıldırım, model Duygu Açıksöz, Özge Bitmez, şarkıcı Nevin Şimşek, Bülent Tetik ( cezaevinde ), Suma Beach işletmecilerinden Hakan Yıldız, işletmeci Koray Beşlı̇, işletmeci Veysel Avcı, estetisyen ve güzellik danışmanı Suat Yıldız.