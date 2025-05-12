Balıkesir 12 Mayıs Pazartesi hava durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 12 Mayıs 2025 Pazartesi günü hava durumu yağmurlu olarak beklenmektedir. Gündüz sıcaklık 22°C civarında olacak. Gece ise 10°C civarında bir sıcaklık öngörülmektedir. Yağış miktarının 0.5 mm civarında olması bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler olacaktır. 13 Mayıs Salı günü hava açık olacak. Gündüz sıcaklıkları 23°C civarına yükselecektir. 14 ve 15 Mayıs Çarşamba ve Perşembe günlerinde de hava açık kalacak. Gündüz sıcaklıkları 23°C ile 24°C arasında değişecektir.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olunmalıdır. Özellikle yağmurlu günlerde, su geçirmeyen ayakkabılar ve giysiler tercih edilmelidir. Plan yaparken, açık hava etkinliklerini yağmurlu günlere denk getirmemek faydalı olur. Sıcaklıkların artacağı günlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Bol su içmek de olası sağlık sorunlarının önüne geçer.