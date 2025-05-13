Balıkesir 13 Mayıs Salı hava durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 13 Mayıs 2025 Salı günü hava durumu, gündüz 23°C, gece ise 11°C olacak şekilde açık ve güneşli bekleniyor. Bu sıcaklık, Mayıs ayının ortalama değerlerine yakın. Bölgenin iklimine uygun bir hava koşulunu işaret ediyor. Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek.

14 Mayıs Çarşamba günü gündüz sıcaklıkları 23°C, gece ise 11°C civarında olacak. Hava açık kalacak. 15 Mayıs Perşembe günü de benzer sıcaklıklar ve açık hava koşulları bekleniyor. 16 Mayıs Cuma günü gündüz sıcaklıkları 24°C, gece 11°C civarında olacak. Hava açık kalmaya devam edecek.

Bu dönemde hava koşulları genellikle açık ve güneşli olacak. Mayıs ayının ortalarına doğru hava koşullarında ani değişiklikler yaşanabilir. Özellikle 16 Mayıs Cuma günü için bazı tahminlerde sağanak yağış olasılığı belirtilmektedir.