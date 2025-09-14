HABER

  3. Yaşam

Balıkesir 14 Eylül Pazar Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

14 Eylül 2025 Pazar günü Balıkesir'de hava durumu az bulutlu ve sıcak olacak.



Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 27°C civarında, gece ise 20°C civarında olması bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 8 km hızla esecek. Nem oranının ise %44 civarında olması tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 15 Eylül Pazartesi günü hava parçalı az bulutlu olacak. Sıcaklıkların 28°C ile 16°C arasında değişmesi bekleniyor. 16 Eylül Salı günü hava az bulutlu olacak. Sıcaklıkların 30°C ile 19°C arasında seyretmesi tahmin ediliyor.

Bu sıcak hava koşulları altında dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Gün ortasında güneş ışınlarının dik açıyla gelmesi, ciltte olumsuz etkiler yaratabilir. Güneşe çıkarken koruyucu giysiler giymek, şapka takmak ve güneş kremi kullanmak faydalı olacaktır. Ayrıca, bol su içerek vücudun susuz kalmasını önlemek önemlidir. Aşırı sıcaklardan korunmak için serin ortamlarda bulunmak da gereklidir.

Sıcak hava koşulları, özellikle yaşlılar ve kronik rahatsızlıkları olanlar için risk oluşturabilir. Bu gruptaki kişilerin aşırı sıcaklardan korunmaları ve gerektiğinde tıbbi yardım almaları önemlidir. Sıcak havalarda araçların içinde uzun süre kalmaktan kaçınılmalıdır. Araçların iç sıcaklıklarının aşırı yükselmesini önlemek için camların hafif aralık bırakılması faydalıdır.

Sıcak hava koşullarının tarım ve hayvancılık faaliyetlerini olumsuz etkileyebileceği unutulmamalıdır. Çiftçilerin ve hayvancılıkla uğraşanların, hayvanların su ihtiyaçlarını düzenli olarak karşılamaları önemlidir. Aşırı sıcaklardan korunmalarını sağlamak da gereklidir.

hava durumu Balıkesir
