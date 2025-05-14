Balıkesir 14 Mayıs Çarşamba hava durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü hava durumu sıcak ve açık olacak. Gün boyunca sıcaklık 23°C, gece ise 11°C civarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 15 Mayıs Perşembe günü sıcaklık 23°C, 16 Mayıs Cuma günü 24°C ve 17 Mayıs Cumartesi günü yine 24°C civarında olacak. Bu günlerde hava genellikle açık kalacak. Ancak, 16 Mayıs Cuma günü yer yer sağanak yağışların görülme ihtimali de var.

Bu dönemde açık ve sıcak hava koşulları, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunacak. Bununla birlikte, 16 Mayıs Cuma günü sağanak yağış ihtimaline karşı, dışarı çıkarken yanınızda şemsiye veya yağmurluk bulundurmak faydalı olacaktır. Sıcak günlerde güneş ışınlarından korunmak için şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek de önemlidir.