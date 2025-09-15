HABER

Balıkesir 15 Eylül Pazartesi Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

15 Eylül 2025 Pazartesi günü Balıkesir'de hava durumu yazın son günlerinin tadını çıkarmak için uygun.

Doğukan Akbayır

15 Eylül 2025 Pazartesi günü Balıkesir'de hava durumu yazın son günlerinin tadını çıkarmak için uygun. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 27°C civarında bekleniyor. Bu sıcaklık, açık hava etkinlikleri için ideal bir ortam sunuyor. Gece saatlerinde sıcaklık 16°C civarına düşecek. Bu durum, serin bir akşam geçirmek isteyenler için uygun.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 16 Eylül Salı günü hava sıcaklığı 29°C, 17 Eylül Çarşamba günü ise 31°C civarında olacak. Bu sıcaklıklar, yazın son günlerini yaşamak isteyenler için fırsatlar sunar. Sıcak günlerde, özellikle öğle saatlerinde güneş ışınlarının dik açıyla gelmesi nedeniyle güneş koruyucu ürünlerin kullanılması önemlidir. Bol su tüketimi de gereklidir.

Rüzgar hızları gün boyunca 16 km/saat ile 28 km/saat arasında değişecek. Bu durum hafif bir esinti sağlayacak ve açık hava etkinliklerinde rahatsız edici olmayacak. Nem oranı %46 ile %79 arasında değişebilir. Bu nedenle, nemden olumsuz etkilenmemek için hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih edilmelidir.

Gün doğumu saat 06:00, gün batımı ise 20:07 olarak hesaplanmıştır. Açık hava etkinlikleri planlamak için bu süre zarfında gün ışığından en iyi şekilde faydalanmak avantajlı olacaktır.

Balıkesir'de 15 Eylül 2025 Pazartesi günü ve takip eden günlerde hava koşulları, açık hava etkinlikleri için elverişli görünüyor. Yüksek sıcaklıkların etkisini azaltmak için güneş koruyucu ürünler kullanmak, bol su tüketmek ve uygun kıyafetler seçmek faydalı olacaktır.

