Balıkesir 16 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

16 Haziran 2025 Pazartesi günü Balıkesir'de hava durumu, orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışlarla birlikte 22.7°C ile 29.0°C arasında değişen sıcaklıklarla bekleniyor. Gece sıcaklıkları ise 16.9°C civarında olacak. Nem oranı %59 seviyelerinde, rüzgar hızı 19.4 km/saat olarak tahmin ediliyor.

17 Haziran Salı'dan 20 Haziran Cuma'ya kadar Balıkesir'de hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. Bu dönemde orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışlar görülecek. 20 Haziran Cuma günü ara ara şiddetli yağmurlar da olası. Gündüz sıcaklıkları 22.2°C ile 23.7°C arasında, gece sıcaklıkları ise 16.8°C ile 17.6°C arasında değişecek. Nem oranı %57 ile %63 arasında, rüzgar hızı 20.2 km/saat ile 23.4 km/saat arasında tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenliği nedeniyle açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu düzenli olarak takip etmeleri önemlidir. Sağanak yağışlar ve olası şiddetli yağmurlar su baskınlarına yol açabilir. Bu yüzden hazırlıklı olunmalı ve su birikintilerinden uzak durulmalıdır. Rüzgar hızının artmasıyla birlikte açık alanlarda düşebilecek nesnelere karşı dikkatli olunması gerekmektedir. Sıcaklıkların 22°C ile 23.7°C arasında değişmesi gündüzleri hafif serinlik hissi yaratabilir. Bu nedenle kat kat giyinmek ve gerektiğinde bir üst kat giysi bulundurmak faydalı olacaktır. Yüksek nem oranı, terleme yoluyla vücut ısısının düzenlenmesini zorlaştırabilir. Bol su içmek ve nemli ortamlardan uzak durmak sağlığınız için önemlidir.

Balıkesir'de önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişken ve yağışlı olacağı öngörülmektedir. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalı ve gerekli önlemleri almalısınız.