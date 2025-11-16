HABER

Balıkesir 16 Kasım Pazar Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 16 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu güneşli ve açık geçecek. Gündüz sıcaklığı 17°C, gece ise 2°C bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler yaşanacak. 17 Kasım'da sıcaklık 18°C olacakken, 18 ve 19 Kasım'da sıcaklık 19°C seviyesinde seyredecek. Yağışlı günlerde şemsiye bulundurmak, rüzgarlı günlerde dikkatli olmak önem taşıyor. Hava koşullarını takip etmek planlarınıza esneklik katacak.

Balıkesir'de 16 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu güneşli ve açık olacak. Gündüz sıcaklığı 17°C civarında. Gece sıcaklığı 2°C olarak bekleniyor. Nem oranı %40. Rüzgar hızı ise 9 km/saat civarında.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler öngörülüyor. 17 Kasım Pazartesi günü hava güneşli olacak. Sıcaklık 18°C civarında seyredecek. 18 Kasım Salı günü hava çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar 19°C civarında olacak. 19 Kasım Çarşamba günü yüksek bulutlar arasında güneşin görülmesi bekleniyor. Sıcaklık yine 19°C civarında olacak. 20 Kasım Perşembe günü hava bulutlu olacak. Sıcaklık 19°C seviyesini koruyacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmamak önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde şemsiye veya yağmurluk almak faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Hafif eşyaların sabitlenmesi sağlanmalıdır. Sıcaklıkların mevsim normallerine yakın olması, aşırı hava koşullarına karşı ek bir önlem almayı gerektirmiyor. Hava koşullarına bağlı olarak planlarınızı yaparken esnek olmanız gerekiyor. Güncel hava durumunu takip etmek olası olumsuzluklardan korunmanıza yardımcı olacaktır.

