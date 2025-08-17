HABER

Balıkesir 17 Ağustos Pazar Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 17 Ağustos 2025 Pazar günü hava sıcak ve güneşli olacak.

Gündüz sıcaklık 32°C civarında, gece ise 20°C civarında seyredecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 9 km hızla esecek. Nem oranı %36 civarında. Bu, hava koşullarının yaz mevsimine uygun olduğunu gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 18 Ağustos Pazartesi günü hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 33°C'ye ulaşması tahmin ediliyor. 19 Ağustos Salı günü parçalı bulutlu bir hava ve 32°C civarında sıcaklıklar öngörülüyor. Yüksek sıcaklıklar ve nem oranının fazlalığı nedeniyle, açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olmaları önemlidir.

Sıcak hava koşulları altında, dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları gerekmektedir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek, bol su tüketmek ve hafif kıyafetler tercih etmek faydalıdır. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda kalmamak, güneş koruyucu ürünler kullanmak cilt sağlığı için kritik öneme sahiptir. Sıcak hava dalgasının devam edeceği günlerde, yaşlılar ve kronik rahatsızlıkları olanların sağlık durumlarını yakından takip etmeleri önerilir. Gerekirse tıbbi yardım almak önemlidir. Yüksek sıcaklıkların yangın riskini artırabileceği unutulmamalıdır. Açık alanlarda ateş yakmaktan ve sigara izmariti atmaktan kaçınılmalıdır. Hava koşullarının hızla değişebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek ve planlamaları buna göre yapmak en sağlıklısıdır.

hava durumu Balıkesir
