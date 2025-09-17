Balıkesir 17 Eylül Çarşamba Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 17 Eylül 2025 Çarşamba günü hava durumu, yazın son günlerinin tadını çıkarabileceğimiz bir gün olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 27°C civarında seyredecek. Az bulutlu bir hava hakim olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 19°C, akşam saatlerinde ise 25°C civarında bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden orta şiddetle esecek. Nem oranı ise gün boyunca %49 ile %76 arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 18 Eylül Perşembe günü sıcaklıklar 28°C'ye yükselecek. Hava açık olacak. 19 Eylül Cuma günü sıcaklıklar ise 30°C seviyelerine ulaşacak. Hava yine açık kalacak. Hafta sonu da benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor.

Bu güzel hava koşullarını değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Öğle saatlerinde güneşin etkisiyle sıcaklıkların artabileceğini unutmayın. Güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçının. Bol su içmek de önemlidir. Rüzgarın orta şiddette olacağı günlerde açık alanlarda dikkatli olun. Rüzgarın etkisiyle savrulabilecek nesnelere karşı tedbirli olunması faydalı olacaktır.

Balıkesir'de önümüzdeki günlerde hava koşulları oldukça elverişli olacak. Bu fırsatı değerlendirerek açık hava aktivitelerinizi planlayabilirsiniz. Güneşin etkisini ve rüzgarın hızını göz önünde bulundurarak gerekli önlemleri almanız önemlidir.