Balıkesir 18 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 18 Haziran 2025 Çarşamba günü hava durumu, gündüz saatlerinde 28°C, gece saatlerinde ise 16°C olacak. Hava durumu açık ve güneşli olarak bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Haziran ayının ortalarına özgü tipik bir durumu yansıtıyor.

19 Haziran Perşembe günü hava sıcaklıkları gündüz 27°C, gece 16°C civarında olacak. Yağmurlu bir hava bekleniyor. 20 Haziran Cuma günü gündüz sıcaklıkları yine 27°C, gece 16°C civarında olacak ve açık bir hava tahmin ediliyor. 21 Haziran Cumartesi günü gündüz 28°C, gece 16°C sıcaklıklarla açık bir hava öngörülüyor.

Hava koşullarının bu dönemde değişkenlik gösterebileceğini unutmamak önemlidir. Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk almak faydalı olacaktır. Sıcak günlerde güneş ışınlarından korunmak için şapka takmak ve güneş kremi kullanmak önemlidir. Bu, cilt sağlığınızı koruyacaktır. Sıcak havalarda bol su içerek vücudunuzun su dengesini korumaya dikkat edin. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olun. Hafif eşyaların uçmaması için önlemler alın.

Balıkesir'de önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmeli, planlarınızı buna göre yapmalısınız. Gerekli önlemleri almanız önerilir.