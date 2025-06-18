HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Balıkesir 18 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 18 Haziran 2025 Çarşamba günü hava durumu, gündüz saatlerinde 28°C, gece saatlerinde ise 16°C olacak.

Balıkesir 18 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Balıkesir'de 18 Haziran 2025 Çarşamba günü hava durumu, gündüz saatlerinde 28°C, gece saatlerinde ise 16°C olacak. Hava durumu açık ve güneşli olarak bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Haziran ayının ortalarına özgü tipik bir durumu yansıtıyor.

19 Haziran Perşembe günü hava sıcaklıkları gündüz 27°C, gece 16°C civarında olacak. Yağmurlu bir hava bekleniyor. 20 Haziran Cuma günü gündüz sıcaklıkları yine 27°C, gece 16°C civarında olacak ve açık bir hava tahmin ediliyor. 21 Haziran Cumartesi günü gündüz 28°C, gece 16°C sıcaklıklarla açık bir hava öngörülüyor.

Hava koşullarının bu dönemde değişkenlik gösterebileceğini unutmamak önemlidir. Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk almak faydalı olacaktır. Sıcak günlerde güneş ışınlarından korunmak için şapka takmak ve güneş kremi kullanmak önemlidir. Bu, cilt sağlığınızı koruyacaktır. Sıcak havalarda bol su içerek vücudunuzun su dengesini korumaya dikkat edin. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olun. Hafif eşyaların uçmaması için önlemler alın.

Balıkesir'de önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmeli, planlarınızı buna göre yapmalısınız. Gerekli önlemleri almanız önerilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Facebook’ta video demek artık Reels demek!Facebook’ta video demek artık Reels demek!
İstanbullular dikkat! 12 saatlik kesinti yolda...İstanbullular dikkat! 12 saatlik kesinti yolda...

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray'dan sürpriz hamle! Tecrübeli oyuncunun sözleşmesi feshedildi

Galatasaray'dan sürpriz hamle! Tecrübeli oyuncunun sözleşmesi feshedildi

Marmaris'teki skandal görüntülerin ardı arkası kesilmiyor... Turizm katilleri şimdi de bunu yaptı

Marmaris'teki skandal görüntülerin ardı arkası kesilmiyor... Turizm katilleri şimdi de bunu yaptı

Trump 'Şimdilik öldürmeyeceğiz' demişti, Hamaney rest çekti

Trump 'Şimdilik öldürmeyeceğiz' demişti, Hamaney rest çekti

İstanbul ve Ankara'da son seçim anketi!

İstanbul ve Ankara'da son seçim anketi!

Bakanlık duyurdu! Yeni uygulama... Tüm taşıt ilanları için zorunlu oldu

Bakanlık duyurdu! Yeni uygulama... Tüm taşıt ilanları için zorunlu oldu

Türkiye'nin konuştuğu cinayetin arkasından Pubg çıktı!

Türkiye'nin konuştuğu cinayetin arkasından Pubg çıktı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.