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Balıkesir 18 Mayıs Pazar Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 18 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu parçalı bulutlu olacak.

Balıkesir 18 Mayıs Pazar Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Balıkesir'de 18 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 23°C, gece sıcaklığı ise 11°C civarında seyredecek. Bu tarihte yağış beklenmemektedir.

19 Mayıs Pazartesi günü gündüz sıcaklığının 23°C, gece sıcaklığının 11°C olacağı, hava durumunun ise bulutlu olacağı tahmin edilmektedir. 20 Mayıs Salı günü gündüz sıcaklığı 24°C, gece sıcaklığı 11°C olacak. Hava durumu açık olacak. 21 Mayıs Çarşamba günü gündüz sıcaklığı 24°C, gece sıcaklığı 12°C tahmin edilmektedir. O gün yağmurlu bir hava beklenmektedir.

Mayıs ayı boyunca Balıkesir'de ortalama gündüz sıcaklığı 21.5°C, gece sıcaklığı ise 9.4°C olarak kaydedilmektedir. Bu dönemde yağış miktarı ortalama 44 mm dir. Nem oranı ise %63'tür.

Hava koşullarına bağlı olarak, özellikle yağmurlu günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar giymek önemlidir. Islanmaktan korunmak açısından faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak için yanınızda bir ceket veya hırka bulundurmanızda yarar vardır. Günlük hava tahminlerini düzenli olarak takip etmek, planlarınızı yaparken size yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
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