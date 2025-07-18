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Balıkesir 18 Temmuz Cuma Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 18 Temmuz 2025 Cuma günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak.

Balıkesir 18 Temmuz Cuma Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

Balıkesir'de 18 Temmuz 2025 Cuma günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 37°C civarında, gece ise 20°C civarında olması bekleniyor. Rüzgar hızı 28 km/saat civarında tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 19 Temmuz Cumartesi günü hava sıcaklığı 35°C, 20 Temmuz Pazar günü ise 36°C olacak. Rüzgar hızının 30 km/saat civarında olacağı tahmin ediliyor.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek faydalıdır. Bol su tüketmek, hafif kıyafetler tercih etmek aşırı sıcakların olumsuz etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde cilt koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak da önerilir. Sıcak hava koşullarının devam edeceği önümüzdeki günlerde bu önlemleri sürdürmek, sağlığınızı korumak açısından önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
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