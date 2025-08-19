HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Balıkesir 19 Ağustos Salı Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 19 Ağustos 2025 Salı günü hava sıcak ve güneşli olacak.

Balıkesir 19 Ağustos Salı Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Balıkesir'de 19 Ağustos 2025 Salı günü hava sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıklarının 33°C civarında olması bekleniyor. Gece sıcaklığı ise 17°C civarında seyredecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Kısa süreli fırtına şeklinde etkili olması öngörülüyor. Bu durum, açık alanlarda vakit geçirenler için dikkat edilmesi gereken bir faktör.

Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının devam etmesi tahmin ediliyor. 20 Ağustos Çarşamba günü 32°C, 21 Ağustos Perşembe günü 35°C, 22 Ağustos Cuma günü ise 39°C'ye ulaşacak. Yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için risk oluşturabilir.

Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde açık hava etkinliklerini sınırlamak önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek, bol su tüketmek ve hafif kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Rüzgarın kuvvetli esmesi nedeniyle açık alanlarda ateş yakmaktan ve sigara izmariti atmaktan kaçınılmalıdır. Yaşlılar ve kronik hastalığı bulunanlar sağlık durumlarını yakından takip etmeli, gerekirse tıbbi yardım almalıdır.

Balıkesir'de önümüzdeki günlerde sıcak ve rüzgarlı hava koşulları devam edecek. Bu nedenle vatandaşların hava durumunu takip etmeleri ve gerekli önlemleri almaları önerilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son dakika | Bahçeli'den 'Selahattin Yılmaz' çıkışı! Operasyonda tutuklanan isme sahip çıktı: "Masum olduğu anlaşılacaktır"Son dakika | Bahçeli'den 'Selahattin Yılmaz' çıkışı! Operasyonda tutuklanan isme sahip çıktı: "Masum olduğu anlaşılacaktır"
Ankara'da aşiret kurşunu! Trafikte tartıştığı adamı bacaklarından vurduAnkara'da aşiret kurşunu! Trafikte tartıştığı adamı bacaklarından vurdu

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
O sözleri gündem olmuştu! 40 yıldır sektördeydi

O sözleri gündem olmuştu! 40 yıldır sektördeydi

İflas başvurusunda bulundular! Dev kulüp kapanıyor...

İflas başvurusunda bulundular! Dev kulüp kapanıyor...

Kılıçdaroğlu'ndan CHP için 'aday' önerisi! İmamoğlu ve Yavaş...

Kılıçdaroğlu'ndan CHP için 'aday' önerisi! İmamoğlu ve Yavaş...

TBMM önünde ‘Beyaz Toros’ alev alev yandı! Komisyon gününde gündem yaratacak olay…

TBMM önünde ‘Beyaz Toros’ alev alev yandı! Komisyon gününde gündem yaratacak olay…

Özlem Gürses'ten CHP'li belediyeye tepki: Şoktan şoka girdim

Özlem Gürses'ten CHP'li belediyeye tepki: Şoktan şoka girdim

Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan 7'nin üstünde deprem uyarısı!

Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan 7'nin üstünde deprem uyarısı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.