Balıkesir 19 Ağustos Salı Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 19 Ağustos 2025 Salı günü hava sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıklarının 33°C civarında olması bekleniyor. Gece sıcaklığı ise 17°C civarında seyredecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Kısa süreli fırtına şeklinde etkili olması öngörülüyor. Bu durum, açık alanlarda vakit geçirenler için dikkat edilmesi gereken bir faktör.

Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının devam etmesi tahmin ediliyor. 20 Ağustos Çarşamba günü 32°C, 21 Ağustos Perşembe günü 35°C, 22 Ağustos Cuma günü ise 39°C'ye ulaşacak. Yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için risk oluşturabilir.

Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde açık hava etkinliklerini sınırlamak önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek, bol su tüketmek ve hafif kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Rüzgarın kuvvetli esmesi nedeniyle açık alanlarda ateş yakmaktan ve sigara izmariti atmaktan kaçınılmalıdır. Yaşlılar ve kronik hastalığı bulunanlar sağlık durumlarını yakından takip etmeli, gerekirse tıbbi yardım almalıdır.

Balıkesir'de önümüzdeki günlerde sıcak ve rüzgarlı hava koşulları devam edecek. Bu nedenle vatandaşların hava durumunu takip etmeleri ve gerekli önlemleri almaları önerilir.