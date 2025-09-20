HABER

Balıkesir 20 Eylül Cumartesi hava durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir 20 Eylül Cumartesi hava durumu! Balıkesir'de hava durumu açık ve güneşli olacak. İşte detaylar...

Balıkesir'de 20 Eylül 2025 Cumartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 27°C ile 12°C arasında değişmesi bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 12 km hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 21 Eylül Pazar günü sıcaklıklar 29°C ile 13°C arasında, 22 Eylül Pazartesi günü ise 31°C ile 14°C arasında olacak. Rüzgar hızı 23 km/saat ile 28 km/saat arasında değişecek.

Bu sıcak günlerde dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak faydalı olabilir. Dışarı çıkmanız gerektiğinde hafif, açık renkli giysiler giymeyi tercih edin. Bol su içmeyi unutmayın. Güneşten korunmak için şapka veya şemsiye kullanabilirsiniz.

Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas gruplar sıcak havalarda dikkatli olmalı. Evde kaldığınız zaman serin ortamlarda kalmaya özen gösterin. Pencereleri açarak hava akışını sağlamak önemlidir. Elektrikli cihazları gereksiz yere kullanmaktan kaçının. Böylece enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz.

Tarım ve hayvancılıkla uğraşanlar, hayvanların su ihtiyaçlarını düzenli olarak kontrol etmelidir. Bu süreçte dikkatli olunması gerekmektedir.

