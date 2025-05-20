Balıkesir 20 Mayıs Salı hava durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 20 Mayıs 2025 Salı günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 24°C, gece sıcaklığı ise 11°C civarında bekleniyor. Nem oranı %64, rüzgar hızı saatte 18.7 km olarak tahmin ediliyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri ve dış mekan aktiviteleri için uygun bir gün sunuyor.

Sonraki günlerde hava koşullarında belirgin değişiklikler öngörülüyor. 21 Mayıs Çarşamba günü orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 17.7°C, gece sıcaklıkları 12.4°C civarında olacak. 22 Mayıs Perşembe günü de benzer şekilde orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışların devam etmesi tahmin ediliyor. Sıcaklıklar gündüz 17.4°C, gece 12.4°C olarak öngörülüyor. 23 Mayıs Cuma günü bölgesel düzensiz yağmurların etkili olması bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 18.2°C, gece sıcaklıkları 12.6°C civarında olacak. Yağışların artmasıyla, hava sıcaklıklarında hafif bir düşüş yaşanabilir.

Bu değişken hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkatli olmayı gerektiriyor. Sağanak yağışların olduğu günlerde su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar kullanmak faydalı olacaktır. Yoğun yağış dönemlerinde trafik koşullarının olumsuz etkilenebileceği unutulmamalıdır. Araç kullanırken hız limitlerine uymak ve dikkatli sürüş yapmak önemlidir. Sıcaklıkların düşmesiyle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı hazırlıklı olmak önemlidir.

20 Mayıs 2025 Salı günü Balıkesir'de hava koşulları açık ve güneşli olacak. Ancak sonraki günlerde yağışların artması ve sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Değişken hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak, hem konforlu hem de güvenli bir hafta geçirmenize yardımcı olacaktır.