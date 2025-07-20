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Balıkesir 20 Temmuz 2025 Pazar Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir 20 Temmuz 2025 Pazar hava durumu! Balıkesir'de hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Detaylı hava durumu haberimizde...

Balıkesir 20 Temmuz 2025 Pazar Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

20 Temmuz 2025 Pazar günü, Balıkesir'de hava sıcaklığının 36°C civarında olması bekleniyor. Gece sıcaklıkları ise 16°C ile 19°C arasında değişecek. Rüzgar hafif esintili olacak. Zaman zaman orta şiddette rüzgar bekleniyor. Yağış ihtimali %0 seviyelerinde. Yani yağış beklenmiyor. Nem oranı %38 ile %69 arasında değişecek. Çiy noktası 19°C, basınç değeri ise 1011 mb civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 21 Temmuz Pazartesi günü sıcaklıklar 38°C'ye ulaşacak. 22 Temmuz Salı günü ise sıcaklıkların 41°C'ye çıkması bekleniyor. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde bunaltıcı bir hava yaratabilir. Rüzgar hızı 24 km/h ile 41 km/h arasında değişecek. Hafif esintilerden orta şiddette rüzgarlara kadar farklılık gösterebilir. Yağış ihtimali bu günlerde de %0 seviyelerinde kalacak.

Sıcak hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak faydalı olacaktır. Dışarı çıkmanız gerektiğinde, hafif ve açık renkli giysiler tercih edin. Bol su içmeye özen gösterin. Güneşten korunmak için şapka veya şemsiye kullanın. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların sıcak havalarda dikkatli olmaları önemlidir. Evde kaldığınız zamanlarda serin ortamlarda bulunun. Hava akışını sağlamak için pencereleri açın. Elektrikli cihazları gereksiz yere kullanmaktan kaçınarak enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz.

Sıcak hava koşullarının devam edeceği bu günlerde, tarım ve hayvancılıkla uğraşanların önlem alması da önemlidir. Hayvanların su ihtiyaçlarını düzenli olarak kontrol edin. Gölgelik alanlar sağlayarak onları aşırı sıcaktan koruyun. Tarım ürünlerinin sulama ihtiyaçlarını gözden geçirin. Gerekli durumlarda sulama programlarını ayarlayın. Bu önlemler, hem insan sağlığını hem de tarım ve hayvancılık faaliyetlerini korumaya yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
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