Balıkesir 21 Ağustos Perşembe hava durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 21 Ağustos Perşembe hava durumu! Gün içinde en yüksek sıcaklık 30°C olacak. İşte detaylar...

Balıkesir 21 Ağustos Perşembe hava durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

21 Ağustos 2025 Perşembe günü Balıkesir'de hava sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık yaklaşık 30°C civarında seyredecek. Gece ise sıcaklığın 20°C'ye düşmesi bekleniyor. Rüzgar doğu yönünden saatte 19 kilometre hızla esecek. Nem oranı %65 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi tahmin ediliyor. 22 Ağustos Cuma günü sıcaklık 30°C, 23 Ağustos Cumartesi günü 30°C ve 24 Ağustos Pazar günü de 30°C civarında olacak. Gece sıcaklıkları 19°C civarında seyredecek. Rüzgar, doğu yönünden saatte 20 kilometre hızla esecek. Nem oranı yine %65 civarında olacak.

Bu sıcak hava koşullarında, açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olmaları önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde güneş ışınlarının dik açıyla geldiği saatlerde dışarıda vakit geçirmek cilt sağlığına zarar verebilir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek ve bol su tüketmek faydalı olacaktır. Hafif kıyafetler giymek de önemlidir. Güneş koruyucu ürünler cilt sağlığı açısından kritiktir. Yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanların sağlık durumlarını yakından takip etmeleri önerilir. Gerekirse tıbbi yardım almaları gündeme gelebilir. Yüksek sıcaklıkların yangın riskini artırdığı unutulmamalıdır. Açık alanlarda ateş yakmaktan ve sigara izmariti atmaktan kaçınılmalıdır. Hava koşullarının değişebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek ve planlamaları buna göre yapmak en sağlıklı yoldur.

hava durumu Balıkesir
