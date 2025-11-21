Balıkesir 21 Kasım Cuma Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 21 Kasım 2025 Cuma günü hava durumu yer yer güneşli olacak. Ardından artan bulutluluk görülecek. Sıcaklık 21°C'ye kadar yükselecek. En düşük sıcaklık 10°C civarında tahmin ediliyor. Nem oranı %90 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı ise 3.4 km/s şeklinde bekleniyor. Gün doğumu saati 08:03, gün batımı ise 17:47'dir.

Cumartesi günü yüksek bulutlar arasından güneş görünecek. Hava sıcaklığının 20°C civarında olması bekleniyor. Pazar günü geç saatlerde yer yer sağanak yağışlar görülebilir. Planlarınızı yaparken bu durumu göz önünde bulundurmalısınız. Bu durum önemli bir faktördür.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmamalıyız. Özellikle Pazar günü beklenen yağışlar nedeniyle açık hava etkinliklerinizi planlarken esnek olmalısınız. Gerekirse kapalı alanlara yönelmek akıllıca olacaktır. Ayrıca, nem oranının yüksek olduğu günlerde sabah ve akşam saatlerinde sis oluşumu görülebilir. Bu durum trafik güvenliğini etkileyebilir. Araç kullanırken hızınızı düşürmeli ve dikkatli olmalısınız.

Hava koşullarına bağlı olarak hassas bünyeler için hastalık riski artabilir. Soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklar yayılabilir. Bu dönemde bağışıklık sisteminizi güçlendirecek besinler tüketmelisiniz. Yeterli uyku almaya özen göstermelisiniz. Kalabalık ortamlarda bulunmaktan kaçınmak da önemlidir. Hijyen kurallarına dikkat etmeniz sağlığınız açısından faydalı olacaktır.