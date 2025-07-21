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Balıkesir 21 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 21 Temmuz 2025 Pazartesi günü hava durumu, yüksek sıcaklık ve güneşli bir gün olarak öngörülmektedir.

Balıkesir 21 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Balıkesir'de 21 Temmuz 2025 Pazartesi günü hava durumu, yüksek sıcaklık ve güneşli bir gün olarak öngörülmektedir. Gündüz saatlerinde sıcaklıkların 39°C'ye kadar yükselebileceği tahmin edilmektedir. Gece sıcaklıklarının ise 20°C civarında olması bekleniyor. Bu sıcaklıklar, bölgenin Temmuz ayındaki ortalama değerlerinin üzerindedir. Aşırı sıcak hava koşullarına işaret etmektedir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi beklenmektedir. 22 Temmuz Salı günü sıcaklıkların 42°C'ye ulaşması, 23 Temmuz Çarşamba günü 44°C'ye ve 24 Temmuz Perşembe günü 45°C'ye yükselebileceği öngörülmektedir. Bu yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için risk oluşturabilir.

Aşırı sıcak hava koşulları, insan sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireylerin sıcak saatlerde dışarı çıkmamaları önemlidir. Bol su tüketimi ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Tarım sektöründe çalışanlar, güneşin etkili olduğu saatlerde çalışmamalıdır. Uygun koruyucu ekipman kullanmaları gerekmektedir.

Sıcak hava koşullarının uzun süre devam etmesi, enerji tüketimini artırabilir. Bu durum elektrik kesintilerine neden olabilir. Enerji tasarrufu sağlamak için gereksiz elektrikli cihazlar kapalı tutulmalıdır. Klima kullanımının minimumda olması faydalı olacaktır. Aşırı sıcakların neden olduğu orman yangınları riskine karşı, ormanlık alanlarda ateş yakılmamalı ve sigara izmaritleri doğaya atılmamalıdır.

Aşırı sıcakların etkilerini en aza indirmek için yerel yönetimlerin ve ilgili kurumların halkı bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar yapması gerekmektedir. Acil durum planlarını güncellemeleri ve gerekli altyapı hazırlıklarını tamamlamaları önemlidir. Bu şekilde, bireyler ve toplum genelinde sıcak hava koşullarına karşı daha dirençli bir yapı oluşturulabilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
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