Balıkesir 22 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 22 Kasım 2025 Cumartesi günü hava durumu çok bulutlu geçecek. Sıcaklık 10°C ile 20°C arasında olacak ve nem oranı yüksek kalacak. Pazar günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor, sıcaklık ise 6°C ile 17°C arasında değişecek. Pazartesi günü güneşli bir atmosfer yaşanacak, sıcaklıklar 1°C ile 15°C arasında olacak. Salı günü tekrar çok bulutlu hava koşulları hakim olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem.

Balıkesir 22 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Balıkesir'de 22 Kasım 2025 Cumartesi günü hava durumu çok bulutlu olacak. Sıcaklık 10°C ile 20°C arasında değişecek. Nem oranı yüksek kalacak. Rüzgar hızı 4 km/saat civarında seyredecek. Gün doğumu saati 08:02, gün batımı saati ise 17:46'dır.

Pazar günü, hava koşullarında hafif bir değişiklik yaşanacak. Çoğunlukla geç saatlerde yer yer sağanak yağışlar görülecek. Sıcaklık 6°C ile 17°C arasında değişecek. Nem oranı yine yüksek kalacak. Rüzgar hızı 4 km/saat civarında olacak. Gün doğumu saati 08:01, gün batımı saati 17:46'dır.

Pazartesi günü hava koşulları daha da iyileşecek. Çoğunlukla güneşli bir gün yaşanacak. Sıcaklıklar 1°C ile 15°C arasında değişecek. Nem oranı düşecek. Rüzgar hızı 4 km/saat civarında olacak. Gün doğumu saati 08:00, gün batımı saati 17:45'tir.

Salı günü hava koşulları tekrar değişecek. Çok bulutlu bir gün olacak. Sıcaklıklar 6°C ile 14°C arasında değişecek. Nem oranı artacak. Rüzgar hızı 4 km/saat civarında olacak. Gün doğumu saati 08:00, gün batımı saati 17:45'tir.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemli. Özellikle Pazar günü beklenen sağanak yağışlar nedeniyle su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Sıcaklıkların düşeceği Pazartesi ve Salı günlerinde kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Rüzgarın hızı düşük kalacağı için açık hava etkinlikleri uygun olacaktır. Hava koşullarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek, olumsuz etkileri en aza indirmeye yardımcı olur.

