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Balıkesir 22 Temmuz 2025 Salı Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 22 Temmuz 2025 Salı günü, sıcak ve güneşli bir hava durumu olacak. İşte detaylar...

Balıkesir 22 Temmuz 2025 Salı Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Balıkesir'de 22 Temmuz 2025 Salı günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 30°C civarında, gece ise 22°C civarında olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 17 km hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde sıcak hava koşulları devam edecek. 23 Temmuz Çarşamba günü sıcaklık 42°C'ye yükselecek. 24 Temmuz Perşembe günü 39°C, 25 Temmuz Cuma günü ise 37°C olarak seyredecek.

Yüksek sıcaklıklar, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı bulunan bireyler için risk oluşturabilir. Bu nedenle, günün en sıcak saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçının. Bol su için ve hafif, açık renkli giysiler tercih edin. Güneş ışınlarının dik geldiği öğle saatlerinde, güneş koruyucu ürünler kullanın ve şapka takın.

Sıcak hava koşullarında bu önlemleri alarak hem kendi sağlığınızı hem de çevrenizdekilerin sağlığını koruyabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
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