Balıkesir 23 Ekim Perşembe hava durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 23 Ekim 2025 Perşembe günü hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. Yer yer hafif yağmurlar bekleniyor. Sıcaklık en düşük 15°C, en yüksek ise 17°C civarında olacak. Nem oranı yüksek. Yaklaşık %95 seviyelerinde. Bu durum, hava hissiyatını daha soğuk yapabilir. Rüzgarlar hafif esmesi öngörülüyor. Hızları saatte 2-4 km arasında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklik bekleniyor. 24 Ekim Cuma günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 18-20°C arasında seyredecek. 25 Ekim Cumartesi günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 20-22°C aralığında gerçekleşecek. 26 Ekim Pazar günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 19-21°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı hazırlıklı olmak gerekiyor. Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken su geçirmez ayakkabılar tercih edilmeli. Su geçirmez giysiler de ıslanmaktan koruyacaktır. Gün içinde hava sıcaklıkları artacağından kat kat giyinmek faydalıdır. Gerekirse katları çıkarıp giymek vücut ısısını dengede tutmaya yardımcı olur. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler ve şapkalar kullanmak önemlidir. Bu, konforlu olmanızı sağlar.