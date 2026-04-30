Sürücüsü fenalaşan tır reklam tabelasına çarptı: 4 yaralı

Karaman’da sürücüsünün direksiyon başında fenalaşması sonucu kontrolden çıkan tırın reklam tabelasına çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, Karaman-Ereğli kara yolu üzerinde bulunan jandarma uygulama noktası önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.D. idaresindeki tırın sürücüsü seyir halindeyken rahatsızlandı. Sürücünün fenalaşması üzerine kontrolden çıkan tır, yol kenarında bulunan reklam tabelasına çarparak durabildi. Kazada sürücü ile tırda yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

