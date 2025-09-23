Balıkesir 23 Eylül Salı hava durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 23 Eylül 2025 Salı günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 32°C, gece en düşük sıcaklık 15°C civarında kalacak. Nem oranı %63 seviyelerinde seyredecek. Rüzgar hızı ise 20.7 km/s olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 24 Eylül Çarşamba günü sıcaklıklar 30°C civarında seyredecek. 25 Eylül Perşembe günü sıcaklık 26°C'ye düşecek. 26 Eylül Cuma günü hava daha serinleyerek 24°C seviyelerine inebilir.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının yüksek olması önemli bir konudur. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olmaları gerekiyor. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek faydalı olacaktır. Ayrıca, bol su tüketimi ve hafif kıyafetler tercih etmek güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardım eder.

Yüksek sıcaklıkların yol açabileceği olumsuzluklara karşı araçların bakımını düzenli yapmak önemlidir. Aşırı ısınmaya karşı önlemler almakta faydalı olacaktır. Hava koşullarının ani değişiklikler gösterebileceğini hatırlamak gerekir.

Güncel hava durumu raporlarını düzenli takip etmek önemlidir. Planlarınızı buna göre yapmak olası sürprizlere karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olur.