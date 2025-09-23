HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Balıkesir 23 Eylül Salı hava durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 23 Eylül Salı hava durumu açık ve güneşli olacak. İşte detaylar...

Balıkesir 23 Eylül Salı hava durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 23 Eylül 2025 Salı günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 32°C, gece en düşük sıcaklık 15°C civarında kalacak. Nem oranı %63 seviyelerinde seyredecek. Rüzgar hızı ise 20.7 km/s olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 24 Eylül Çarşamba günü sıcaklıklar 30°C civarında seyredecek. 25 Eylül Perşembe günü sıcaklık 26°C'ye düşecek. 26 Eylül Cuma günü hava daha serinleyerek 24°C seviyelerine inebilir.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının yüksek olması önemli bir konudur. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olmaları gerekiyor. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek faydalı olacaktır. Ayrıca, bol su tüketimi ve hafif kıyafetler tercih etmek güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardım eder.

Yüksek sıcaklıkların yol açabileceği olumsuzluklara karşı araçların bakımını düzenli yapmak önemlidir. Aşırı ısınmaya karşı önlemler almakta faydalı olacaktır. Hava koşullarının ani değişiklikler gösterebileceğini hatırlamak gerekir.

Güncel hava durumu raporlarını düzenli takip etmek önemlidir. Planlarınızı buna göre yapmak olası sürprizlere karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakanlık'tan Diyarbakır'daki özel kreş hakkında inceleme!Bakanlık'tan Diyarbakır'daki özel kreş hakkında inceleme!
CHP lideri Özel'in dikkat çeken akşam yemeği! Büyükelçilerle bir araya geldiCHP lideri Özel'in dikkat çeken akşam yemeği! Büyükelçilerle bir araya geldi

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.