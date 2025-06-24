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Balıkesir 24 Haziran Salı Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 24 Haziran 2025 Salı günü hava durumu açık olacak.

Balıkesir 24 Haziran Salı Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Balıkesir'de 24 Haziran 2025 Salı günü hava durumu açık olacak. Gündüz sıcaklığı 29°C, gece sıcaklığı ise 17°C civarında olacak. Önümüzdeki günlerde de hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 25 Haziran Çarşamba günü gündüz 29°C, gece 17°C; 26 Haziran Perşembe günü ise gündüz 29°C, gece 18°C sıcaklıklar öngörülüyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Hava genellikle açık kalacak. Bu durum, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için uygun bir ortam sunuyor.

Yüksek sıcaklıklar ve açık hava koşulları bazı sağlık risklerini beraberinde getirebilir. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olan bireylerin aşırı sıcaktan korunması önemlidir. Dışarıda vakit geçireceklerin bol su tüketmeleri, hafif ve açık renkli giysiler tercih etmeleri önerilir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde (10:00-16:00) gölgede kalmaları önemlidir.

Tarım sektörü çalışanlarının da dikkatli olmaları gerekiyor. Sıcak hava, bitkilerin su ihtiyacını artırabilir. Bu durum, sulama programlarının gözden geçirilmesini gerektirebilir. Açık hava etkinlikleri düzenleyenlerin katılımcılara yeterli su ve gölgelik alanlar sunması önemlidir. Bununla etkinliklerin daha sağlıklı ve güvenli geçmesi sağlanabilir.

Balıkesir'de önümüzdeki günlerde hava koşulları genellikle açık ve sıcak olacak. Bu durum, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için uygun bir ortam sunarken, aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için önlemler alınmalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
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