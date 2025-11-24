Balıkesir 24 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 24 Kasım 2025 Pazartesi günü hava durumu hafif yağmurlu ve serin. Gün boyunca sıcaklık 7.8°C ile 14.6°C arasında olacak. Nem oranı %83. Rüzgar hızı ise 19.6 km/sa tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:02, gün batımı saati 17:46’dır.

25 Kasım Salı günü hava açık ve güneşli. Sıcaklıklar 3°C ile 16.4°C arasında seyredecek. 26 Kasım Çarşamba günü bölgesel düzensiz yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 7°C ile 26°C arasında değişecek. 27 Kasım Perşembe günü de düzensiz yağmur devam edecek. Sıcaklıklar 7°C ile 14°C aralığında olacak.

Bu dönemde ani hava koşullarına hazırlıklı olmak önemli. Yağmurlu günlerde su birikintilerinden kaçınmak gerekir. Uygun kıyafet giymek faydalı olacaktır. Sıcaklık düştüğünde vücut ısısını korumak için kat kat giyinmek önem taşır. Rüzgardan korunmak da gereklidir. Yağmurlu günlerde araç kullanırken dikkatli olunmalıdır. Yol koşullarına uygun hızda seyahat etmek önemlidir. Hava koşullarına göre esnek plan yapmak gerekir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek akıllıca bir yaklaşımdır.