HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Balıkesir 24 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 24 Kasım 2025 tarihi itibarıyla hava durumu hafif yağmurlu ve serin, sıcaklık 7.8°C ile 14.6°C arasında değişiyor. 25 Kasım'da hava açık ve güneşli olacakken, 26 ve 27 Kasım'da düzensiz yağmur bekleniyor. Bu süreçte ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olmak, uygun kıyafet giymek ve yol koşullarına dikkat etmek önemli. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek faydalı bir stratejidir.

Balıkesir 24 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Balıkesir'de 24 Kasım 2025 Pazartesi günü hava durumu hafif yağmurlu ve serin. Gün boyunca sıcaklık 7.8°C ile 14.6°C arasında olacak. Nem oranı %83. Rüzgar hızı ise 19.6 km/sa tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:02, gün batımı saati 17:46’dır.

25 Kasım Salı günü hava açık ve güneşli. Sıcaklıklar 3°C ile 16.4°C arasında seyredecek. 26 Kasım Çarşamba günü bölgesel düzensiz yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 7°C ile 26°C arasında değişecek. 27 Kasım Perşembe günü de düzensiz yağmur devam edecek. Sıcaklıklar 7°C ile 14°C aralığında olacak.

Bu dönemde ani hava koşullarına hazırlıklı olmak önemli. Yağmurlu günlerde su birikintilerinden kaçınmak gerekir. Uygun kıyafet giymek faydalı olacaktır. Sıcaklık düştüğünde vücut ısısını korumak için kat kat giyinmek önem taşır. Rüzgardan korunmak da gereklidir. Yağmurlu günlerde araç kullanırken dikkatli olunmalıdır. Yol koşullarına uygun hızda seyahat etmek önemlidir. Hava koşullarına göre esnek plan yapmak gerekir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek akıllıca bir yaklaşımdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
9 azılı suçlu yakalanıp Türkiye'ye geri getirildi9 azılı suçlu yakalanıp Türkiye'ye geri getirildi
Gizemli telefon Geekbench'te ortaya çıktı: İşte aldığı puanlarGizemli telefon Geekbench'te ortaya çıktı: İşte aldığı puanlar

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kılıçdaroğlu'nun videosundan sonra dikkat çeken sözler

Kılıçdaroğlu'nun videosundan sonra dikkat çeken sözler

Zincir marketten aldığı sucukla tost yaptı, oğluyla hastanelik oldu

Zincir marketten aldığı sucukla tost yaptı, oğluyla hastanelik oldu

Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmadı!

Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmadı!

'Seks sembolü' imajına isyan etti! "Yüzüm, bedenim…"

'Seks sembolü' imajına isyan etti! "Yüzüm, bedenim…"

Canlı yayında asgari ücret tahminini açıkladı! Refah payına dikkat çekti

Canlı yayında asgari ücret tahminini açıkladı! Refah payına dikkat çekti

Borsada 73 milyonluk vurgun! Manipülatör ve holding patronu hakim karşısına çıkacak

Borsada 73 milyonluk vurgun! Manipülatör ve holding patronu hakim karşısına çıkacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.