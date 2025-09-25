Balıkesir 25 Eylül Perşembe hava durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 25 Eylül 2025 Perşembe günü hava durumu. Sabah saatlerinde sıcaklık 25°C. Gece sıcaklığı ise 13°C civarında olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 27°C'ye yükselebilir. Nem oranı %68 seviyesinde. Rüzgar güneydoğu yönünden saatte 15 km hızla esecek.

26 Eylül Cuma günü sabah sıcaklığı 26°C olacak. Gece sıcaklığı yine 13°C civarında kalacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 27°C'ye ulaşacak. 27 Eylül Cumartesi günü sabah sıcaklığı 24°C olacak. Gece sıcaklığı 13°C olarak devam edecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 24°C civarında seyredecek.

28 Eylül Pazar günü sabah sıcaklığı 24°C olacak. Gece ise sıcaklık yine 13°C olarak kalacak. Gündüz sıcaklığı 24°C civarında olacak. Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek. Gündüzleri sıcaklık 24-27°C arasında değişecek. Geceleri ise sıcaklık 13°C civarında olacak.

Nem oranı %64-72 arasında değişim gösterecek. Rüzgar hızı güney ve güneydoğu yönlerinden saatte 15-18 km arasında esecek. Bu dönemde hava koşulları ılıman olacak. Genel olarak gündüz sıcaklıkları 24-27°C arasında değişecek. Gece sıcaklıkları ise yine 13°C seviyesinde kalacak.