HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Balıkesir 25 Eylül Perşembe hava durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir 25 Eylül Perşembe hava durumu! Balıkesir'de hava durumu güneşli ve açık olacak. İşte detaylar...

Balıkesir 25 Eylül Perşembe hava durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 25 Eylül 2025 Perşembe günü hava durumu. Sabah saatlerinde sıcaklık 25°C. Gece sıcaklığı ise 13°C civarında olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 27°C'ye yükselebilir. Nem oranı %68 seviyesinde. Rüzgar güneydoğu yönünden saatte 15 km hızla esecek.

26 Eylül Cuma günü sabah sıcaklığı 26°C olacak. Gece sıcaklığı yine 13°C civarında kalacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 27°C'ye ulaşacak. 27 Eylül Cumartesi günü sabah sıcaklığı 24°C olacak. Gece sıcaklığı 13°C olarak devam edecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 24°C civarında seyredecek.

28 Eylül Pazar günü sabah sıcaklığı 24°C olacak. Gece ise sıcaklık yine 13°C olarak kalacak. Gündüz sıcaklığı 24°C civarında olacak. Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek. Gündüzleri sıcaklık 24-27°C arasında değişecek. Geceleri ise sıcaklık 13°C civarında olacak.

Nem oranı %64-72 arasında değişim gösterecek. Rüzgar hızı güney ve güneydoğu yönlerinden saatte 15-18 km arasında esecek. Bu dönemde hava koşulları ılıman olacak. Genel olarak gündüz sıcaklıkları 24-27°C arasında değişecek. Gece sıcaklıkları ise yine 13°C seviyesinde kalacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
81 ilde yüzlercesi ele geçirildi81 ilde yüzlercesi ele geçirildi
Erdoğan'ın esprili girişi görüşmeye damga vurduErdoğan'ın esprili girişi görüşmeye damga vurdu

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.